港鐵入閘拍卡失敗被指逃票！職員反駁：有拍卡大晒啊？　結局曝光

【港鐵／逃票】乘搭港鐵拍卡入閘時要注意閘機情況。本港社交平台Threads流傳影片，港鐵南昌站有男子因拍卡入閘時未能成功感應，遭2名港鐵職員截停開出「違反附例通知書」。男子不滿，在閘口位置與港鐵職員爭執，強調自己有拍卡沒有逃票，「你哋公司（閘機）問題入我數？」，港鐵職員則解釋「是否有拍卡」與「（閘機）是否成功感應」是兩回事，又稱已「彈性處理」沒有直接罰款1,000元。男子批評「你咩彈性處理？我有拍卡㗎喎！你睇住我拍卡㗎喎！」，惟港鐵職員反駁「有拍卡大晒啊？」，並說如有不滿可以致電投訴熱線投訴。最終男子怒氣沖沖再拍卡入閘離去。



事件引起網民關注，有人認為港鐵職員不應發出「違反附例通知書」，「咁真係唔算逃票，如果人哋有拍咭嘅動作，咁就唔應該開罰單，只係你部機感應唔到」、「港鐵入站機問題搞到市民要自證清白」，又認為可以上訴，「八達通有紀錄，一定可以上訴」。另有網民「教路」，拍卡入閘時一定要看清楚閘機情況，以免爭議。



港鐵回覆《香港01》表示， 7月11日下午，港鐵職員於南昌站進行查票工作，發現1名乘客的手機八達通未有入閘紀錄，職員即時向該乘客作出了解，經職員了解情況及查核相關紀錄後，已即時酌情處理相關個案，只發出「違反附例通知書」而沒有徵收附加費。



港鐵南昌站有男子因拍卡入閘時未能成功感應，遭2名港鐵職員截停開出「違反附例通知書」，男子不滿，在閘口位置與港鐵職員爭執。（Threads@mike782.30）

「大家搭港鐵小心啲」。有網民於Threads發布影片，指港鐵南昌站有男子拍卡入閘後被職員截停，並開出「違反附例通知書」，「嗰位先生明明有拍卡入閘，但係嗰兩個職員就話有冇入閘紀錄都好，一切都係以佢哋查飛嗰部機為準，仲開埋張單，再要佢出返閘再拍返卡入閘」。

港鐵入閘拍卡失敗被指逃票！男子不滿理論

影片看到，穿白衣男子站在閘機位置，與2名港鐵職員理論，「我知道咩事，但你哋公司問題入我數？你見到我有拍（八達通）你知道㗎！」。港鐵男職員回應「你係咪有拍，同佢（閘機）係咪成功感應到係兩樣嘢嚟㗎」。

男子站在閘機位置，與2名港鐵職員理論。（Threads@mike782.30）

男子站在閘機位置，與2名港鐵職員理論。（Threads@mike782.30）

男子站在閘機位置，與2名港鐵職員理論。（Threads@mike782.30）

港鐵職員：已彈性處理

男子聞言反駁「我有拍係咪即係我有畀錢嘅意願啊？」，港鐵職員表示「咁我哋而家如果查到你係無紀錄，我哋而家無罰你錢，正常我哋會罰你錢㗎嘛」。男子再反駁「但係你係咪見到我有畀錢嘅意願啊？我唔係逃票啊嘛！你呢度（違反附例通知書）話我逃票喎」，港鐵職員則說「彈性處理囉」。

男子強調有拍卡 港鐵職員反駁：有拍卡大晒啊？

男子不滿指出「你彈性處理就唔係開呢張嘢啊！直接放我出嚟再拍啦！」，港鐵職員解釋「如果我哋唔彈性處理，直接罰1000蚊嘅」，男子強調「你咩彈性處理？我有record，我有拍卡㗎喎！你睇住我拍卡㗎喎，你呢啲叫彈性處理？」，惟另1名港鐵男職員回應「有拍卡大晒啊？」。

男子站在閘機位置，與2名港鐵職員理論。（Threads@mike782.30）

男子站在閘機位置，與2名港鐵職員理論。（Threads@mike782.30）

男子站在閘機位置，與2名港鐵職員理論。（Threads@mike782.30）

結局惹爭議

男子仍感不滿，「你知無心之失就放我來再拍啦，點會take record啊？」，港鐵職員則重申「我哋個個人處理方法一樣㗎啫」，又表示「你可以直接打上去投訴熱線投訴」。最終男子怒氣沖沖再拍卡入閘離去。

最終男子怒氣沖沖再拍卡入閘離去。（Threads@mike782.30）

網民：不應該開罰單

網民看過影片議論紛紛，有人認為港鐵職員不應發出「違反附例通知書」，「咁真係唔算逃票，如果人哋有拍咭嘅動作，咁就唔應該開罰單，只係你部機感應唔到」、「港鐵入站機問題搞到市民要自證清白」、「有付費動作，冇不當衝閘，冇濫用特惠車票，齊以上三樣，千祈唔好畀罰款唔好認罪，報警」，又認為應該上訴，「八達通有紀錄，一定可以上訴」。

另有網民提醒，拍卡入閘時一定要看清楚閘機情況，「其實拍卡時我都會看顯示器和順便看看餘額，如果冇顯示，即是未成功拍卡入閘，我都不會過的。

港鐵回覆：已即時酌情處理

港鐵回覆《香港01》表示，根據紀錄，7月11日下午，港鐵職員於南昌站進行查票工作，發現1名乘客的手機八達通未有入閘紀錄，職員即時向該乘客作出了解，經職員了解情況及查核相關紀錄後，已即時酌情處理相關個案，只發出「違反附例通知書」而沒有徵收附加費。

港鐵呼籲乘客必須繳付正確車資乘車，港鐵職員會不時於港鐵範圍內查票，以保障已付正確車費乘客的利益。

（Threads@mike782.30）