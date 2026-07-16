爸爸馬鞍山遺失錢包　獲後生仔幫付巴士車資　女兒盼網上尋人感謝

感謝熱心助人的「後生仔」！有女生於網上發文分享好人好事及尋人，指出爸爸7月12日下午於馬鞍山遺失錢包，又不懂電子支付，幸獲1名好心男生幫忙付了巴士車費。女生爸爸拍下男生下車背影，盼於網上尋得男生感謝，女生說「多謝你，搭682（城巴過海隧巴）喺鰂魚涌落車嘅後生仔，喺爸爸好徬徨嘅時候幫助咗佢」。



網民讚揚，「個後生仔心地好好，好人一生平安」、「好人好事，香港仲有熱心助人文化，真係值得表揚」、「希望依種真本土文化能傳承落去，實在太懷念以前香港嘅一切」。



有女生於網上發文分享好人好事及尋人，指出爸爸7月12日下午於馬鞍山遺失錢包，又不懂電子支付，幸獲1名好心男生幫忙付了巴士車費。（Threads@jenny.y.0407）

「呢個世界仲有好人。」該女生於Threads發文分享事件，指出爸爸7月12日下午於馬鞍山遺失錢包，「現金八達通乜都冇晒」，雖仍有手機，但不懂電子支付。

爸爸遺失錢包 獲男生幫付巴士車資

女生表示，有位好心男生幫忙弄電子支付但失敗，最終為爸爸付了車費，「爸爸好感激呢位後生仔，唔好意思要人畀車費，好想多謝返佢」。

女生感謝男生，「多謝你，搭682（城巴過海隧巴）喺鰂魚涌落車嘅後生仔，喺爸爸好徬徨嘅時候幫助咗佢」。（《單戀原聲帶》劇照）

女兒尋人感謝：喺爸爸好徬徨時幫佢

女生說，爸爸拍下男生下車的背影，「多謝你，搭682喺鰂魚涌落車嘅後生仔，喺爸爸好徬徨嘅時候幫助咗佢，如果有緣喺Threads推到畀你睇，記得DM我」。

網民留言表示，「香港人伸出援手無少過，只要有需要就會見到好多伸出嚟隻手」、「後生仔幫你爸爸，應該不求回報。見到你這個post，自己都想讚下這位後生仔」、「香港嘅社交網絡，需要呢啲post」、「下次記得問小朋友學校邊度，寫表揚信等佢威下」。

有曾遺失錢包的網民提醒，「叫你daddy極速打去環聯book時間，停晒所有hard check TU（銀行或財務機構硬性查詢環聯信貸報告），同send email去環聯，連報警紙，咁樣可以阻止到有人用你daddy身份證去嘗試借錢」。（Unsplash圖片）

網民提醒報警及向銀行報備

有曾遺失錢包的網民提醒要立即報警及向銀行報備，「叫你daddy極速打去環聯book時間，停晒所有hard check TU（銀行或財務機構硬性查詢環聯信貸報告），同send email去環聯，連報警紙，咁樣可以阻止到有人用你daddy身份證去嘗試借錢。另外可以walk in去各間銀行同財務公司（又一城/太古城），去櫃位講話唔見咗身份證，要佢地remarks返唔好畀人用舊身份證開戶口」。

女生其後表示，想不到會有這麼多網民看到帖文，「雖然銀包應該凍過水，預咗搵唔返，仲有好多手續要做，但遇到好人都有返少少安慰，希望睇到post嘅大家都會將呢份互助精神傳承落去，好人一生平安」。

（Threads@jenny.y.0407）

其他好人好事：的士放整袋珍寶珠！備嘔吐袋、便利雨褸 司機：想乘客都好開心

近年的士服務質素常惹爭議，但仍有許多優質司機默默耕耘！有女生在社交平台發文，表示早前乘坐的士時，看到車上放了一大袋五顏六色的珍寶珠，供乘客免費拿取。樓主直言感到驚訝，並詢問司機原因，對方表示希望乘搭他的士的乘客「都好開心」，故他自2年前，便一直在車上放珍寶珠，更表示「做人原來開心真係好簡單」。



的士司機在後座放了1袋珍寶珠，讓乘客免費拿取，女子表示當下感到驚訝，而司機則解釋稱，他希望上車的每名乘客「都好開心」。（Threads「zumi_wli02」圖片）

車上另備嘔吐袋及雨衣

樓主在帖文續指，司機更表示希望「自己部車好似飛機咁」，因此司機在車上還放有嘔吐袋和便利雨褸，讓有需要的乘客使用，讓樓主不禁要發文大讚該名司機。

樓主續指，司機更表示希望「自己部車好似飛機咁」，因此司機在車上還放有嘔吐袋和便利雨褸，讓有需要的乘客使用。（《降魔的》劇照）

網民大讚：浪漫嘅司機

帖文引來大批網民留言，大部份都大讚該名的士司機非常熱心，認為成為其車上乘客很幸運，「真係一個幾浪漫嘅司機」、「簡單一小步，小分享，大開心，好人司機一世平安」、「心存善意就係咁簡單」。

不過，亦有部份同樣是的士司機的行家留言分享，指自己過去也曾在車上放零食或水，可惜均有不愉快的經歷，不是有貪心的乘客拿得一顆不剩，就是將垃圾直接放到袋子中，其後只好不再於車上放糖果。

（Threads@zumi_wli02）