有片│港鐵大叔大聲講電話被勸阻！挑釁單挑：關你X事　結局超展開

港鐵乘客大聲講電話觸發罵戰常有，但今次竟然有「驚喜」？本港社交平台Threads流傳影片，顯示往上水方向的港鐵東鐵車廂內有大叔因講電話太大聲，被乘客勸收細音量，詎料大叔「發爛渣」以粗言狂兇「我講電話大聲咗關你X事呀？上水站落車，單挑你兩個」。最終其他乘客齊心出聲表達不滿，大叔隨即態度大變向全場「認錯say sorry」，令拍攝影片的目擊者直言「笑到我X街」。



事件引來網民熱議，不少人看過影片「爆笑」，「好正，大聲鬧完之後坐低傾心事」、「到最後friend返好突然」、「笑死！好戲劇化」。不過亦有網民感嘆，港鐵乘客大聲騷擾問題難以杜絕，「而家真係想安安靜靜搭車都難」。



港鐵有大叔大聲講電話被勸阻，發難狂罵乘客。（Threads@lemonk999）

有乘客於7月19日在Threads發布這段「港鐵罵戰」影片。影片長55秒，往上水方向東鐵列車內，有大叔正不斷大聲責罵坐在座位上的男乘客，「你係咪打我？夠膽打我呀下！做咩關你X事啊！我X你老X！」，更挑釁「上水站落車！單挑你兩個！」，隨後打電話疑找「幫手」說「喂上水站上水站上水站，兩個人玩嘢」。

影片直擊！港鐵大叔大聲講電話被勸阻 挑釁乘客「隻揪」：我大聲關你X事？

男乘客回應「X你，我叫你收嗲啊，講嘢咁X大聲！講嘢咁大聲托X呀？」，大叔則反嗆「我喺嗰邊講電話大聲咗關你X事呀？」。男乘客反駁「你嘈親成車人啊！對面叫你收聲啊！」，大叔則怒吼「嘈你老X！」。

港鐵有大叔大聲講電話被勸阻，發難狂罵乘客。（Threads@lemonk999）

港鐵有大叔大聲講電話被勸阻，發難狂罵乘客。（Threads@lemonk999）

港鐵有大叔大聲講電話被勸阻，發難狂罵乘客。（Threads@lemonk999）

結局峰迴路轉 目擊者：笑到我X街

然而影片最後峰迴路轉，列車到站停車後，大叔突然坐在男乘客旁邊交頭接耳，樓主透露，大叔之後向全場乘客道歉，直指「真係，笑到我X街」。

影片最後峰迴路轉，大叔突然坐在男乘客旁邊交頭接耳。（Threads@lemonk999）

被罵男乘客現身曝詳情 乘客合力「KO」大叔

影片廣泛流傳後，有自稱是被罵男乘客的網民講述事件詳情，表示當時大叔「大大聲講電話」，有女乘客勸喻「細聲啲」，惟大叔反而調高聲量，他看不過眼兩度叫大叔「細聲啲」，大叔隨即「走過嚟發癲」罵他，最後上述女乘客及其他人合力出聲表示被「嘈親」，大叔才「轉軚」認錯「say sorry」，「咁見佢肯認錯，我咪順勢講佢幾句囉，費事有拖要開呀」。

網民爆笑：好戲劇化

事件惹來網民「爆笑」，「鬧完交之後仲要坐隔籬」、「好正，大聲鬧完之後坐低傾心事」、「到最後friend返好突然」、「笑死！好戲劇化」。也有網民感嘆，港鐵乘客大聲騷擾問題愈來愈多，「而家真係想安安靜靜搭車都難」、「睇嚟要買個大聲公鎖匙扣，方便嘈交用」。

乘搭港鐵騷擾乘客可罰款5,000元

根據《港鐵附例》，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份，作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高可罰款5,000元。（資料圖片）

根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份，作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高可罰款5,000元。

（Threads@lemonk999）

睇多啲：東鐵頭等艙大媽「1人霸4位」：我VIP係要坐！ 大叔奇招KO獲激讚

乘搭港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」特權可以「霸位」？內地社交平台小紅書瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰，其間女子聲言「我哋VIP係要坐！」。大叔見無法「溝通」，爆氣1招「KO」成功坐下，更令女子「無聲出」。



影片引來香港及內地網民熱議，紛紛批評女子離譜，大讚大叔做得好，「好霸道呢！」、「叫他付4個人錢」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「大爺威武！」。也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理。



小紅書近日瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰。（小紅書影片截圖）

港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」？有內地網民於12月28日在小紅書以「港鐵頭等艙一個人霸四個位」為題發布影片，指來香港旅遊乘搭東鐵頭等車廂時，目擊有女子「1個人霸4個位」，並與想坐下的大叔爭執，疑惑「雖然買了頭等艙的票，但1個人霸4個位真的合適嗎？大爺忍不住了，直接坐上去」。

東鐵頭等車廂大媽「1人霸4個位」：我哋VIP係要坐！

影片長16秒，見到坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵，女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

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大叔絕招KO大媽

大叔聞言無奈，扭頭「爆粗」渲泄不滿「X你老X，真係」，隨後「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下，望着女子怒號「X你老X！唔X坐得啊？X你，真係」。女子疑被大叔行為「震懾」，沒有出聲反駁。影片至此結束。

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

兩地網民批大媽「霸道」 讚大叔做得好

香港及內地網民看過影片紛紛批評女子離譜，讚揚大叔「做得好」，「佢有買票，人哋都有買票，憑乜嘢佢1個人霸4個位？」、「叫他付4個人錢」、「真的太無理」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「為大叔點讚」、「大爺威武！」、「1個人就坐1個位置，其他都不用說」。

也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理，「到下一站開門時叫港鐵員工處理」、「Call police」。