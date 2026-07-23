六合彩結果｜今期7.23頭獎800萬即時攪珠｜中獎號碼+派彩獎金
今期六合彩攪珠結果出爐！六合彩Mark Six在星期四（7月23日）進行的攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎可獲高達$8,000,000元彩金。唔講咁多，快快拿出你的六合彩，對一對中了多少個號碼！六合彩獎金｜中三四五個字有幾多錢？獎金算法/領取安排/分配
7.23今期六合彩攪珠結果／派彩
六合彩由晚上9:30開始，小編正睇直播，即時更新六合彩攪珠結果！
中獎號碼：4、7、15、29、32、46、特別號碼 ：23
攪珠期數：26/079
預計頭獎：$8,000,000
資料來源：香港賽馬會
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頭獎：每注獎金$--，--注中
二獎：每注獎金$--，--注中
三獎：每注獎金$--，--注中
六合彩｜中獎獎金算法
中獎
中獎號碼
獎金
頭獎中6個字
6個「攪出號碼」
因應中頭獎注數有所不同
二獎中5.5個字
5個「攪出號碼」+「特別號碼」
因應中二獎注數有所不同
三獎中5個字
5個「攪出號碼」
因應中三獎注數有所不同
四獎中4.5個字
4個「攪出號碼」+「特別號碼」
$9,600
五獎中4個字
4個「攪出號碼」
$640
六獎中3.5個字
3個「攪出號碼」+「特別號碼」
$320
七獎中3個字
3個「攪出號碼」
$40
7.25下期六合彩攪珠
今期未中都唔緊要，下一期六合彩將會在7月25日攪珠。
攪珠期數：26/080
預計頭獎：
截止買六合彩時間：7月25日晚上 9:15
近10期六合彩結果號碼
香港10大幸運投注站
屯門市廣場
屯門市廣場第3期地段277號地下
48次
中環士丹利街
中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
47次
荃灣青山道
荃灣青山公路300-350 號荃錦中心地下B2舖
41次
尖沙咀漢口道
尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下
41次
上環干諾道西
上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖
41次
觀塘廣場
觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20, 116號舖
37次
九龍灣德福
九龍灣宏開道16號德福大廈1樓4號舖
36次
大埔廣場
大埔廣場地下商場7號舖
35次
上水石湖墟
上水石湖墟新豐路134-140A號A地下
35次
大埔廣褔道
大埔廣褔道158-172號大埔商業大廈地下
30次