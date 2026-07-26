颱風紅霞｜天文台預測星期日或掛10號風球、天氣未來9日有雨

【香港最新颱風天氣消息】截至今日（26日）上午1時，天文台已發出九號烈風或暴風風力增強信號，而與紅霞相關的狂風大驟雨正影響本港。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要改發十號颶風信號。預料九號或以上的熱帶氣旋警告信號將至少維持至今早7時。

天文台指，熱帶氣旋紅霞昨日逐漸移向廣東東部沿岸。香港昨日早上部分時間有陽光及酷熱。受紅霞相關的外圍雨帶影響，本港昨日下午間中有狂風驟雨及雷暴。預料紅霞會在今日橫過廣東，該區風勢頗大，有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。紅霞會在未來一兩日移入內陸，廣東地區仍有驟雨。> 更多香港演唱會資訊及搶飛攻略

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（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台錄得氣溫26.0°C，相對濕度百分之88。今日氣溫介乎26至29度。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

天文台預測，香港吹烈風至暴風程度西至西北風，漸轉吹西南風，稍後風勢逐漸減弱。多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴，雨勢漸轉頻密。今日氣溫介乎26至29度。海有非常大浪及湧浪。星期一仍有驟雨，隨後一兩日雨勢有時較大及有狂風雷暴。

天文台指，熱帶氣旋紅霞會在今日橫過廣東，該區風勢頗大，有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。紅霞會在未來一兩日移入內陸，廣東地區仍有驟雨。而一道廣闊低壓槽會在本週中期為南海北部及廣東沿岸帶來不穩定天氣，該區雨勢有時較大及有雷暴。

香港未來9天天氣預報一覽

今日（26日）星期日，西北風8至9級，漸轉9至10級。稍後西南風5至6級。多雲，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪。氣溫介乎26至29度，相對濕度80至95%。到星期一（27日），大致多雲，有驟雨及狂風雷暴。稍後驟雨逐漸，氣溫介乎26至30度。到星期二（28日），大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。稍後雨勢有時較大，氣溫介乎26至30度。

香港今日即時天氣報告｜各區錄得雨量

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫