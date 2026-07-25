颱風紅霞｜天文台預測7.26星期日凌晨改發9號風球、未來9日有雨

【香港最新颱風天氣消息】截至今日（25日）晚上10時，天文台已發出八號西北烈風或暴風信號，預料本港平均風速每小時63公里或以上。天文台會考慮在明日星期日凌晨1時至2時之間發出九號烈風或暴風風力增強信號。> 更多香港演唱會資訊及搶飛攻略

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（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台錄得氣溫27.9°C，相對濕度百分之77。今日氣溫介乎26至35度。

香港明天的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

天文台預測，按照現時預測路徑，紅霞會在明早（7月26日）於惠州至汕尾一帶登陸，在香港東北100公里左右掠過，本地晚間風力會顯著上升，天文台會考慮在明日凌晨1時至2時之間發出九號烈風或暴風風力增強信號。

明日漸轉吹西南風，稍後風勢逐漸減弱。多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴，雨勢漸轉頻密。明日氣溫介乎26至29度。海有非常大浪及湧浪。星期一仍有驟雨，隨後一兩日雨勢有時較大及有狂風雷暴。

天文台指，熱帶氣旋紅霞會在明日橫過廣東，該區風勢頗大，有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。紅霞會在下週初移入內陸，廣東地區仍有驟雨。而一道廣闊低壓槽會在下週中期為南海北部及廣東沿岸帶來不穩定天氣，該區雨勢有時較大及有雷暴。

香港未來9天天氣預報一覽

明日（26日）星期日，西北風8至9級，漸轉9至10級。稍後西南風5至6級。多雲，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪。氣溫介乎26至29度，相對濕度80至95%。到星期一（27日），大致多雲，有驟雨及狂風雷暴。稍後驟雨逐漸，氣溫介乎26至30度。到星期二（28日），大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。稍後雨勢有時較大，氣溫介乎26至30度。

香港今日即時天氣報告｜各區錄得雨量

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫