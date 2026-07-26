颱風紅霞搶購潮｜將發9號風球！這2樣食物即被瘋搶　網民：傳統嚟

【颱風紅霞香港最新消息／打風準備／天氣消息／熱帶氣旋】颱風紅霞襲港，天文台於7月25日晚上10時10分發出8號風球，更會在星期日（7月26日）凌晨1時10分發出九號烈風或暴風風力增強信號。面對颱風紅霞來勢洶洶，不少人都到超市「入貨」準備應對。Facebook專頁「Simon Li 飲食天地」有人發帖文詢問，「點解打風一定要買菜同罐頭，我搭車有幾位師奶都咁講」。



每逢打風，都會有大批市民到超市搶購蔬菜及罐頭等食物。（資料圖片）

有網民疑惑為何港人會在打風時搶購蔬菜及罐頭等食物。（Facebook專頁Simon Li 飲食天地）

帖文引來網民熱議，有人笑言「係氣氛掛」、「儀式感」。但亦有不少網民認真分析，拆解打風買菜及罐頭原因，直指是「傳統嚟」，「罐頭唔會臨時加價」、「因為打完風啲菜貴呀」、「打風餐，公仔麵，午餐肉，菜，豆豉綾魚油麥菜，沙甸魚三文治，三代人打風都係咁食」、「以前無咁多超市街市都照營業，咁咪食罐頭，搞到而家玩懷舊」、「菜就浸爛晒，菜價漲」。

（Facebook專頁Simon Li 飲食天地）

其他報道：颱風紅霞│膠紙貼窗防風？實驗揭有反效果 專家教加1東西正確防爆

【最新颱風紅霞消息／天文台天氣消息／打風／颱風／8號風球／防風／膠紙貼法】打風貼膠紙有用嗎？颱風天不少人會在窗上貼膠紙，但原來隨時可能有反效果？台灣內政部曾做實驗，發現以「井字形」、「X字形」等在窗戶貼膠紙，無法增加抗風強度，也無法防止玻璃破裂，更可能減弱玻璃抗風能力，又建議可加1樣東西防止玻璃碎裂。



每逢打風，市面都會出現膠紙搶購潮。（Threads@happynanani）

每逢打風，市面都會出現膠紙搶購潮。（Threads@happynanani）

過去網民曾有不少經典花式貼膠紙方法，十分爆笑！▼▼▼

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打風市面現膠紙搶購潮 玻璃窗貼膠紙可防風？

但在窗戶貼膠紙是否真的可加強防風？打風貼膠紙有用嗎？台灣內政部曾在建築研究所風雨風洞實驗室做實驗，測試4種常見膠紙貼法，包括「X字形」、「井字形」、「口字形」及「貼滿膠紙」，並以未貼膠紙的玻璃窗作為對照組。

台灣內政部曾在建築研究所風雨風洞實驗室做實驗，測試4種常見膠紙貼法，包括「X字形」、「井字形」、「口字形」及「貼滿膠紙」。（台灣內政部）

台灣內政部曾在建築研究所風雨風洞實驗室做實驗，測試4種常見膠紙貼法，包括「X字形」、「井字形」、「口字形」及「貼滿膠紙」。（台灣內政部）

實驗揭玻璃窗貼膠紙反減弱抗風能力

打風貼膠紙有用嗎？結果發現，貼有膠帶的玻璃窗，紛紛從16級風開始爆裂，未貼膠帶的玻璃窗，則支撐到5878 Pa，相當於時速250公里，超過17級強颱風風力，顯示沒貼膠紙的玻璃窗，承受風壓能力反而較強。

實驗進行了2次，雖然抗風壓數值略有不同，但都顯示貼膠紙反而減弱玻璃窗抗風能力。台灣內政部估計，可能因為貼膠紙會造成玻璃局部應力集中，導致更容易破裂。

實驗進行了2次，雖然抗風壓數值略有不同，但都顯示貼膠紙反而減弱玻璃窗抗風能力。（台灣內政部）

建議1招防玻璃碎裂

台灣內政部提醒，要採取更安全防護措施，例如選擇符合標準的門窗框架與玻璃，並且正確安裝，防止異物撞擊。台灣內政部又建議加裝「防爆膜」防止玻璃碎裂，以及安裝更堅固窗戶。