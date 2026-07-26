打8號風球餐廳營業安排！麥當勞/大家樂/壽司郎/譚仔/KFC/美心MX

【打風餐廳／颱風紅霞食肆最新營業時間消息／天文台HKO／颱風路徑預測】颱風紅霞襲港，天文台改發8號風球。



打風時如果肚餓可以吃什麼？本文整合麥當勞（McDonald's）、大家樂、美心MX、KFC、譚仔雲南米線、譚仔三哥米線、壽司郎等主要連鎖食肆8號風球下營業安排，但切記「搵食」要先注意安全！



1）麥當勞（McDonald's）打風營業安排

麥當勞（McDonald's）打風營業安排。（資料圖片）

8號風球下，天氣惡劣期間，部份餐廳或未能為大家提供服務。堂食送餐服務會暫停，個別產品亦可能停售。各分店的最新服務時間請看。

詳情請留意麥當勞公布。

2）大家樂打風營業安排

大家樂打風營業安排。（資料圖片）

主打快餐的大家樂在8號風球下，部份分店會繼續營業，立即查看8號風球期間仍然營業之分店

詳情請留意大家樂公布。

3）美心MX打風營業安排

美心MX打風營業安排。（資料圖片）

美心MX全線分店將會陸續開始營業。

詳情請留意美心MX公布。

4）大快活打風營業安排

大快活打風營業安排。（資料圖片）

8號風球下，個別分店或未能為大家服務，而部分分店明天將會喺安全情況下繼續為大家提供服務。可以先查閱附近分店營業狀況。(按「開始下單」>即可查閱附近分店營業狀況)

詳情請留意大快活公布。

5）KFC打風營業安排

KFC打風營業安排。（資料圖片）

8號風球下，KFC「快脆送」服務將全線暫停直至八號烈風或暴風信號解除為止。，而KFC大部分分店堂食、外賣自取同「快脆拎」仍然會為大家繼續服務!。

詳情請留意KFC公布。

6）譚仔雲南米線打風營業安排

譚仔雲南米線打風營業安排。（資料圖片）

主打米線的譚仔雲南米線在8號風球下，部分門店照常營業或縮短營業時間；將暫停供應下午茶時段。立即查看照常營業之門店名單

7）譚仔三哥米線打風營業安排

譚仔三哥米線打風營業安排。（資料圖片）

天文台8號風球期間譚仔三哥大部份分店仍照常營業(以下分店除外)

暫停營業之分店☔️

九龍：荔枝角D2、尖沙咀太興廣場、大角咀大全街、佐敦道46號、旺角登打士街、紅磡馬頭圍道、紅磡百合苑商場、觀塘電訊一代廣場、觀塘晨光大廈、牛頭角海濱匯、樂富匯富坊、新蒲崗康強街、啟德體育園、黃大仙竹園廣場、藍田啟田大廈

新界：馬鞍山新港城、大埔大明里、沙田新城市廣場、上水海禧華庭、元朗安寧路、元朗加點、荃灣南豐中心、葵涌九龍貿易中心、屯門大興商場、屯門雅都商場、屯門山景商場、屯門珀御坊、將軍澳中心、香港科技大學

港島：中環威靈頓街、灣仔道、香港仔中心、小西灣富欣花園、銅鑼灣希慎廣場

詳情請留意譚仔三哥米線公布。

8）壽司郎打風營業安排

壽司郎打風營業安排。（資料圖片）

暫時未有通知。

詳情請留意壽司郎公布。

味千拉麵打風營業安排。

太興打風營業安排。（資料圖片）