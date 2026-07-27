山東女闖服裝店試身室大便遺糞！CCTV曝光全網怒轟　她威脅要砸店

到服裝店假裝試身，卻極度大便遺糞離去，居然還惡人先告狀？山東1名女子早前捂着肚子到服裝店內，稱要試衣服便闖進試身室，沒料到竟在沙發上便溺，事後未有清理或致歉，反而假裝無事悄然離去。



店主發現穢物後大怒，把店內閉路電視（CCTV）片段上載至社交平台，希望討回公道，詎料該名女子竟致電威脅要帶人「砸店」，囂張兇惡的態度惹來網民怒轟。



涉事女顧客當日進入服裝店時雙手緊捂肚子，表情顯得極為難受。（抖音影片截圖）

女子捂肚直闖試身室 便溺遺糞佯裝無事離去

涉事女顧客當日進入服裝店時已經雙手緊捂肚子，表情顯得極為難受。她在貨架前隨手翻動兩下衣物後，便急步直闖試身室，停留了十多分鐘。當她重新拉開簾子走出時，已將衣服整理妥當，隨後一言不發、低着頭裝作若無其事，直接離開店舖。

女子在貨架前隨手翻動兩下衣物，隨即便急步直闖試身室。（抖音影片截圖）

女子在貨架前隨手翻動兩下衣物，隨即便急步直闖試身室。（抖音影片截圖）

女子在試身室停留了十多分鐘才出來。（抖音影片截圖）

涉事女顧客當日雙手緊捂肚子，表情顯得極為難受。（抖音影片截圖）

她將衣服整理妥當，隨後一言不發、低着頭裝作若無其事，直接離開店舖。（抖音影片截圖）

老闆娘驚見沙發遺大攤排泄物

女顧客離開後，服裝店老闆娘進入試身室打掃，赫然發現試內裏的沙發上竟留有大攤排泄物，現場一片狼藉，而且有人把抹過穢物的紙巾掃到沙發底下。老闆娘事後無奈表示，「人有三急」可以理解，若涉事者當時能誠懇道歉或幫忙清理，自己絕不會過分苛責，但對方這種不聲不響、若無其事的態度實在令她難以接受。

店方網上公開影片討公道 便溺女竟致電話威脅找人砸店

老闆娘隨後將店內的閉路電視片段發布至社交平台，希望為自己討回公道。然而片段爆紅後，老闆娘反而收到涉事女子的威脅來電，對方警告老闆娘要必須立刻刪除影片，否則將帶人前來「砸店」。老闆娘即回應是「你來吧」。

老闆娘上載影片至網絡後，收到「砸店」威脅。（抖音影片截圖）

網民炮轟便溺女素質低毫無道德

便溺女的無理行為令網民更加憤怒，不少人在留言區指責她極無公德心，犯錯後不但沒有反省，反而理直氣壯威脅受害者，完全突破道德底線。事件仍在網上持續引發關注，網民普遍認為老闆娘應當報警，讓該女子承擔法律責任；但亦有人坦言，若透過民事途徑追討賠償，恐怕時間與金錢成本過高，最後吃虧的依然是店家，對老娘闆的遭遇表示同情。

（綜合）

其他報道：洛杉磯著名公園1年清出71噸排泄物、12噸針頭 派針筒政策惹不滿

美國加州洛杉磯著名的麥克阿瑟公園（MacArthur Park）近年環境衛生急劇惡化，淪為露宿者營地及公開吸毒、販毒的溫床。洛杉磯市環境衛生部門最新數據顯示，當局於2025年期間，僅在該公園就清理並運走近1,300萬磅（約6,360噸）垃圾與有害廢棄物，當中竟包括2.4萬磅（12噸）廢棄針頭及注射器、14.2萬磅（71噸）人類排泄物，極端惡劣的衛生狀況引發當地居民與商戶不滿。聯邦與當局已加大力對公園內的執法力度及清潔，希望公園能回歸家庭娛樂場所的定位。



美國加州洛杉磯著名的麥克阿瑟公園近年環境急劇惡化，淪為露宿者營地及公開吸毒、販毒的溫床。（小紅書＠林保羅）

派針筒惹議 議員反指「減害計劃」無效

美國傳媒報道，洛杉磯麥克阿瑟公園近年變成「露天垃圾場」與毒品溫床，過去一年公園清出了破紀錄的近1,300萬磅垃圾及有害廢物，當中包含14.2萬磅人類排泄物、10.7萬磅易燃物、4.2萬磅腐蝕性化學品、2.4萬磅廢棄針頭與注射器、1.9萬磅毒物及有害物。市政府的清潔小組去年在公園清潔逾7,000次，平均每日要清潔19次，甚至發現被切開的老鼠、流血的死貓、水面上漂浮的死海鷗等。

批評者將公園的問題歸咎於該選區市議員埃爾南德斯（Eunisses Hernandez）的治理方針。埃爾南德斯主張市政府推行「減害計劃」，由政府資助，向公共場所免費派發數以萬計的針筒及毒品煙斗，認為可防止吸毒者過量吸毒及傳染疾病，共向該公園及周邊社區投入超過2,700萬美元（約2.1億港元），更將原來留作獎學金的資金轉用到該計劃上。

埃爾南德斯主張由政府資助，向公共場所派發數以萬計的針筒及毒品煙斗，（AI生成圖片）

聯邦檢察官埃賽里（Bill Essayli）批評該做法，「事實證明，這些消耗納税人的錢來派發針筒，縱容毒癮的『減害計劃』完全行不通」，其辦公室曾協同洛杉磯警局與美國緝毒局打擊公園內的毒品犯罪，認為納稅人的錢應用於打擊毒品濫用、建造庇護所及提供戒毒治療。

埃賽里直言令人染上毒癮的「減害計劃」完全行不通。（Unsplash圖片）

全文：洛杉磯著名公園1年清出71噸排泄物、12噸針頭 派針筒政策惹不滿