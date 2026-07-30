下周打風？AI料「4颱風共舞」闖香港400公里西登　天文台這樣預測

撰文：布萊恩
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【最新颱風消息／天氣消息／天文台／白海豚／颱風路徑預測／路徑／打風／紅霞／熱帶氣旋】颱風紅霞過，下星期可能又有颱風影響香港，更可能出現「雙颱風共舞」甚至「四颱風共舞」！「白海豚」已爆發增強至超強颱風級別，更有機會成為今年「風王」，接近「歷史極端值」。天文台、3大AI天氣模式風烏、伏義、盤古，以及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都預測，白海豚會吹襲日本沖繩、台灣及福州附近。

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而據AI天氣模式風烏預測，8月8日至8月11日會再有1個熱帶氣旋進入南海，其後闖進香港400公里範圍，8月11日至8月12日最接近香港，之後會在香港西面位置登陸。風烏更預測，會有4個熱帶氣旋同一時間出現，形成「四旋共舞」狀態。

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不過AI伏羲、AI盤古和歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）有不同預測，本港天文台則預測，廣闊低壓槽會在未來數日於華南沿岸及南海北部徘徊，該區雨勢有時較大及有狂風雷暴，而低壓槽上可能會有低壓區存在。

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目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台預測「白海豚」路徑。
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AI風烏預測下周四颱風共舞！1熱帶氣旋闖入香港400公里西登

根據AI天氣預測模式風烏預測，8月8日至8月11日會有1個熱帶氣旋掠過菲律賓進入南海，隨後逐漸發展往西北方向移動逼近香港，並於8月10日至8月11日在香港400公里範圍徘徊，其後在香港西面400公里範圍內登陸。

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即看風烏最新颱風路徑預測▼▼▼

風烏預測，8月8日至8月11日會有1個熱帶氣旋掠過菲律賓進入南海，隨後逐漸發展往西北方向移動逼近香港，並於8月10日至8月11日在香港400公里範圍徘徊，其後在香港西面400公里範圍內登陸。（AI天氣預測模式風烏）
風烏預測，8月8日至8月11日會有1個熱帶氣旋掠過菲律賓進入南海，隨後逐漸發展往西北方向移動逼近香港，並於8月10日至8月11日在香港400公里範圍徘徊，其後在香港西面400公里範圍內登陸。（AI天氣預測模式風烏）

四颱風同時出現

AI風烏更預測，連同「白海豚」及上述熱帶氣旋，會有4個熱帶氣旋同時出現，形成「四颱風共舞」。

風烏更預測，會有4個熱帶氣旋同時出現，形成「四颱風共舞」。（AI天氣預測模式風烏）

AI盤古、ECMWF預測稍不同

AI天氣預測模式盤古和歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測會有多個熱帶氣旋形成，但強度與路徑與風烏預測的稍有不同。

即看盤古最新颱風路徑預測▼▼▼

AI盤古亦預測會有多個熱帶氣旋形成，但強度與路徑與風烏預測的稍有不同。（AI天氣預測模式盤古）

即看ECMWF最新颱風路徑預測▼▼▼

ECMWF亦預測會有多個熱帶氣旋形成，但強度與路徑與風烏預測的稍有不同。（ECMWF）
ECMWF亦預測會有多個熱帶氣旋形成，但強度與路徑與風烏預測的稍有不同。（ECMWF）

AI伏義暫未有預測

AI伏義暫未有相關預測。

即看伏義最新颱風路徑預測▼▼▼

（AI天氣預測模式伏義）

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，廣闊低壓槽會在未來數日於華南沿岸及南海北部徘徊，該區雨勢有時較大及有狂風雷暴，而低壓槽上可能會有低壓區存在；隨着廣闊低壓槽在下星期中期稍為減弱，廣東沿岸短暫時間有陽光，但仍有幾陣驟雨。

天文台九天天氣預測。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至33°C，暫時最高吹4級風。

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