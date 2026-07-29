下星期又打風？AI料「4颱風共舞」闖香港400公里　天文台這樣預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／白海豚／颱風路徑預測／路徑／打風／紅霞／熱帶氣旋】颱風紅霞吹，下星期可能又有颱風影響香港，更可能出現「雙颱風共舞」甚至「四颱風共舞」，其中1個更會接近香港！根據AI天氣模式風烏預測，8月3日至8月4日會再有1個熱帶氣旋進入南海，其後闖進香港400公里範圍，8月6日至8月7日最接近香港；同一時間，會有另一個巨型熱帶氣旋吹襲日本。風烏更預測，會有4個熱帶氣旋同一時間出現，形成「四旋共舞」狀態。



不過AI伏羲、AI盤古和歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）有不同預測，本港天文台則預測，廣闊低壓槽會在未來數日為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，隨着高空擾動靠近，周末至下週初該區雨勢有時較大及有狂風雷暴，而低壓槽上可能會有低壓區存在。



目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



AI風烏預測下周四颱風共舞！1熱帶氣旋闖入香港400公里

根據AI天氣預測模式風烏預測，8月3日至8月4日會有1個熱帶氣旋掠過菲律賓進入南海，隨後逐漸發展往西北方向移動逼近香港，並於8月4日至8月7日在香港400公里範圍徘徊，其後轉往海南島方向移動，在越南登陸。

即看風烏最新颱風路徑預測▼▼▼

風烏預測，8月3日至8月4日會有1個熱帶氣旋掠過菲律賓進入南海，隨後逐漸發展往西北方向移動逼近香港，並於8月4日至8月7日在香港400公里範圍徘徊。（AI天氣預測模式風烏）

風烏預測，8月3日至8月4日會有1個熱帶氣旋掠過菲律賓進入南海，隨後逐漸發展往西北方向移動逼近香港，並於8月4日至8月7日在香港400公里範圍徘徊。（AI天氣預測模式風烏）

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四颱風同時出現

AI風烏又預測，同一時間會有另1個巨型熱帶氣旋逼近日本，在8月5日至8月6日吹襲日本，穿過日本中部。風烏更預測，連同上述2個熱帶氣旋，會有4個熱帶氣旋同時出現，形成「四颱風共舞」。

風烏更預測，會有4個熱帶氣旋同時出現，形成「四颱風共舞」。（AI天氣預測模式風烏）

風烏更預測，會有4個熱帶氣旋同時出現，形成「四颱風共舞」。（AI天氣預測模式風烏）

AI盤古、ECMWF預測稍不同

AI天氣預測模式盤古和歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測會有多個熱帶氣旋形成，並有1個熱帶氣旋闖入香港400公里範圍，但強度與路徑與風烏預測的稍有不同。

即看盤古最新颱風路徑預測▼▼▼

盤古亦預測會有多個熱帶氣旋形成，並有1個熱帶氣旋闖入香港400公里範圍，但強度與路徑與風烏預測的稍有不同。（AI天氣預測模式盤古）

即看ECMWF最新颱風路徑預測▼▼▼

ECMWF亦預測會有多個熱帶氣旋形成，並有1個熱帶氣旋闖入香港400公里範圍，但強度與路徑與風烏預測的稍有不同。（ECMWF）

ECMWF亦預測會有多個熱帶氣旋形成，並有1個熱帶氣旋闖入香港400公里範圍，但強度與路徑與風烏預測的稍有不同。（ECMWF）

AI伏義暫未有預測

AI伏義及本港天文台則暫未有相關預測。

即看盤古最新颱風路徑預測▼▼▼

（AI天氣預測模式盤古）

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，廣闊低壓槽會在未來數日為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，隨着高空擾動靠近，周末至下星期初該區雨勢有時較大及有狂風雷暴，而低壓槽上可能會有低壓區存在；一股偏南氣流會在下星期中期影響廣東沿岸，該區仍然有驟雨，短暫時間有陽光。

天文台九天天氣預測。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至32°C，暫時最高吹5級風。