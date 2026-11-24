雲南昆明1名女子在自家院子驚覺花盆底部出現物體異常蠕動，當抬起花盆查看時，竟見1條身體有如碗口粗的巨型蟒蛇，女子稱當時巨蟒近得幾乎貼臉，嚇得她幾乎魂飛魄散。



影片上傳至網路後引發極高討論，但許多網民對內容真實性提出質疑。大部分網民認為女子面對巨蛇竟能極為鎮定且穩定地拍攝影片，不符常理；亦有網民指出蛇體質感怪異，且影片出現掉幀現象，懷疑是自導自演或利用AI技術生成的虛構影片。



雲南1名女子在自家院子驚覺花盆底部異常蠕動，抬起花盆竟發現1條身體有如碗口粗的巨型蟒蛇。（抖音影片截圖）

移開盆栽直面巨蟒 驚呼「差點貼上臉」

短片據報拍攝於於雲南昆明，事發當天，拍片女子路過自家院子的多肉盆栽區域時，發現其中1個花盆底部又異動，花盆不斷起伏鼓動。女子將花盆提起後驚見下方是1條碗口粗的蟒蛇。畫面見到蟒蛇身上鱗片呈網格狀，在花盆架子下方快速蠕動。女子事後心有餘悸地表示：「當時蛇快懟在我臉上了！魂都嚇飛了，我現在想起來人都是麻的。」

雲南1名女子在自家院子抬起花盆後，竟發現1條身體有如碗口粗的巨型蟒蛇。（抖音影片截圖）

雲南1名女子在自家院子抬起花盆後，竟發現1條身體有如碗口粗的巨型蟒蛇。（微博影片截圖）

雲南1名女子在自家院子抬起花盆後，竟發現1條身體有如碗口粗的巨型蟒蛇。（微博影片截圖）

雲南1名女子在自家院子抬起花盆後，竟發現1條身體有如碗口粗的巨型蟒蛇。（微博影片截圖）

雲南1名女子在自家院子抬起花盆後，竟發現1條身體有如碗口粗的巨型蟒蛇。（微博影片截圖）

遇到野生蛇類該如何處理？

據《央視新聞》報道，雲南地區於6月至9月因高溫濕潤，加上主要兩棲類與小型哺乳動物活躍，此時正是蛇類出沒的高峰期，常有蛇類為了覓食而闖入村屋院落或老舊住宅區。花盆底部、堆積的雜物堆及陰涼角落，均是蛇類極喜歡棲息的隱蔽場所。

6月至9月的雲南地區蛇類出沒的高峰期，常有蛇類為了覓食而闖入村屋院落或老舊住宅區。蛇亦喜歡棲息於堆積的雜物堆及陰涼角落。（《央視新聞》影片截圖）

專家提醒，若發現蛇類應盡量遠離，切勿自行使用棍棒驅趕或試圖徒手捕捉，否則驚擾蛇類甚至可能激怒其發動攻擊性，亦會增加消防及救援人員捕捉的難度。最佳做法是保持冷靜，因蛇類一般不會主動攻擊人類，此時應慢慢後退保持安全距離並離開現場，隨後報警或聯絡野生動物救護機構前來處置。

發現蛇類應盡量遠離，離開現場後立即報警或聯絡野生動物救護機構前來處置。（《央視新聞》影片截圖）

香港亦不時有蟒蛇出沒。（「香港生物多樣性資訊站」網站圖片）

網民反應兩極 質疑屬自導自演或AI生成

事件片段在網上傳後引發網民熱議。有網民表示影片內容極為驚悚，「如果是我遇到會當場暈過去」。也有大部分網民對片段的真實性提出質疑，認為面對如此巨蛇，女子居然還能鎮定地掏出手機拍攝，語氣與舉止不太合理，紛紛留言：「魂都嚇飛了，還能拍影片？」、「拍的這麼穩，真正怕的人早跑了」、「這樣鎮定怕又是自導自演」。

雲南1名女子在自家院子抬起花盆後，竟發現1條身體有如碗口粗的巨型蟒蛇。（微博影片截圖）

亦有網民從視覺細節質疑蛇體質感不真實，笑言「這個蛇咋穿絲襪」，有網民指出「最後幾秒有點掉幀，像AI」、「一眼（看穿是）AI，AI生成影片不是簡簡單單」，懷疑這只是一段博取流量的虛構影片。