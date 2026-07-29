有片│銅鑼灣女童當街大便！面堅尼家長旁觀被路人罵　1舉動惹公憤

為公眾衛生，不應隨處便溺。本港facebook群組瘋傳影片，指銅鑼灣軒尼詩道有1名女童當街大便，疑似女童家長、戴上「臉堅尼」（面堅尼）遮蓋樣貌的女子站在旁邊看着沒有阻止，其間有路人疑看不過眼開聲責斥，惟女子沒有理會，任由女童繼續便溺直至影片結束。



影片引來網民熱議，不少人批評離譜，「太不衞生了」、「沒文化沒素質」。前後至少3個商場有免費廁所同1個公廁。行2步都懶？」。但亦有網民認為應體諒包容小朋友，「銅鑼灣的確難借廁所，何況係遊客人生路不熟」、「油尖旺、中灣銅（中環、灣仔、銅鑼灣） 好少廁所， 我身為香港人都覺得嗰啲區好難搵廁所」。



銅鑼灣軒尼詩道有1名女童當街大便，疑似女童家長站在旁邊看着沒有阻止。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

「銅鑼灣街頭當街屙屎」。有網民於Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布多段影片及相片，顯示銅鑼灣軒尼詩道有1名女童當街便溺。

銅鑼灣女童當街大便 戴面堅尼家長沒阻止

從影片看到，銅鑼灣軒尼詩道垃圾筒旁邊，有1名女童蹲在地上便溺，疑似家長、戴上全黑「臉堅尼」的女子站在女童前方一直看着，自顧自整理頭髮未有阻止。

女童蹲在地上便溺，疑似家長一直看着沒有阻止。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

女童蹲在地上便溺，疑似家長一直看着沒有阻止。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

女童蹲在地上便溺，疑似家長一直看着沒有阻止。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

路人看不過眼指摘 家長懶理任由女童便溺

其間有1名路人疑看不過眼，在旁邊激動指摘，但女子充耳不聞沒有理會，任由女童繼續便溺。影片至此結束。

網民批評離譜，「太不衞生了」。「（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民批離譜不衞生：沒文化沒素質

大部份網民看後都批評離譜，「無家教」、「邊可能做得出，太不衞生了」、「沒文化沒素質」、「有冇咁誇」、「前後至少3個商場有免費廁所同1個公廁。行2步都懶？」。

斥家長問題 籲體諒包容小朋友

不過亦有網民認為應體諒包容小朋友，指出家長不教導才是問題所在，「罪不怪小孩。佢老媽才是」、「體諒小妹妹，銅鑼灣的確難借廁所，何況係遊客人生路不熟」、「小朋友忍不到，原諒她吧」、「油尖旺、中灣銅好少廁所，我身為香港人都覺得嗰啲區好難搵廁所」。

公眾地方隨地大小便 最高可被罰款1萬元

在公眾地方隨處便溺會觸犯法例。根據香港法例《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8(1A)條，任何人不得在街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，初犯者最高可被罰款5,000元，其後再犯則可被罰款1萬元。

另外，當眾便溺亦有機會構成公眾地方行為不檢，根據法例第228章 《簡易程序治罪條例》第4條，任何人無合法許可權或解釋而在公眾或無掩蔽的地方或其他不適當的地方大小便，有機會觸犯在公眾地方犯的妨擾罪，一經定罪可被罰款2,000元或監禁3個月。

睇多啲：東鐵頭等艙大媽「1人霸4位」：我VIP係要坐！ 大叔奇招KO獲激讚

乘搭港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」特權可以「霸位」？內地社交平台小紅書瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰，其間女子聲言「我哋VIP係要坐！」。大叔見無法「溝通」，爆氣1招「KO」成功坐下，更令女子「無聲出」。



影片引來香港及內地網民熱議，紛紛批評女子離譜，大讚大叔做得好，「好霸道呢！」、「叫他付4個人錢」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「大爺威武！」。也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理。



小紅書近日瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰。（小紅書影片截圖）

港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」？有內地網民於12月28日在小紅書以「港鐵頭等艙一個人霸四個位」為題發布影片，指來香港旅遊乘搭東鐵頭等車廂時，目擊有女子「1個人霸4個位」，並與想坐下的大叔爭執，疑惑「雖然買了頭等艙的票，但1個人霸4個位真的合適嗎？大爺忍不住了，直接坐上去」。

東鐵頭等車廂大媽「1人霸4個位」：我哋VIP係要坐！

影片長16秒，見到坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵，女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

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大叔絕招KO大媽

大叔聞言無奈，扭頭「爆粗」渲泄不滿「X你老X，真係」，隨後「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下，望着女子怒號「X你老X！唔X坐得啊？X你，真係」。女子疑被大叔行為「震懾」，沒有出聲反駁。影片至此結束。

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

兩地網民批大媽「霸道」 讚大叔做得好

香港及內地網民看過影片紛紛批評女子離譜，讚揚大叔「做得好」，「佢有買票，人哋都有買票，憑乜嘢佢1個人霸4個位？」、「叫他付4個人錢」、「真的太無理」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「為大叔點讚」、「大爺威武！」、「1個人就坐1個位置，其他都不用說」。

也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理，「到下一站開門時叫港鐵員工處理」、「Call police」。