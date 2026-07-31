上海女警「撞臉」邱淑貞爆紅　網笑：比親女兒還像　真實身份曝光

BilibiliWorld（BW）2026動漫展日前在上海舉辦，一名執勤女警因外型神似香港女星邱淑貞，在網路上迅速暴紅，直呼「比邱淑貞女兒還像本尊」。這名女警身份曝光，是上海市公安局徐匯分局反詐宣傳人員。



上海女警撞臉邱淑貞登熱搜

據《上觀新聞》報導，展覽現場民眾隨手拍下她執勤照片後，引發大批網友討論，不少人認為她眉眼神韻與邱淑貞十分相似，甚至直呼像極了邱淑貞年輕時在電影《倚天屠龍記之魔教教主》中飾演的「小昭」，相關話題更一度登上熱搜。

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網友稱「比親女兒沈月」還像邱淑貞：

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面對突如其來的高人氣，這名女警近日接受媒體訪問，首度回應外界關注。她表示，自己是上海市公安局徐匯分局政治處宣傳科警員，也是上海公安「803反詐天團」成員，平時大家可以稱呼她為「徐小匯」。

徐小匯透露，當時BW動漫展執勤時，被民眾拍下照片後，團隊原本並未特別在意，沒想到半個月後竟突然登上熱搜，讓她相當意外。

工作主要規劃反詐騙宣導

她介紹，自己的主要工作除了規劃反詐騙宣導外，也會跟隨第一線警員出勤，拍攝執法、救援及協助民眾等現場畫面，再透過影片剪輯、腳本撰寫及社群內容製作，呈現基層警察的工作日常。同時，她也必須掌握最新網路流行文化與熱門迷因，將創意融入反詐宣導，以輕鬆有趣的方式提升民眾防詐意識。

看看邱淑貞「親女兒沈月」近期靚相：

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事實上，徐小匯過去就曾在警方反詐宣傳影片中Cosplay「小昭」，因此不少網友認為，除了外貌神似之外，她本身也具有親和力與鏡頭魅力。

不過，對於網友封她為「最美女警」或「邱淑貞翻版」，徐小匯則保持低調。她表示，自己只是剛好被鏡頭拍下的一名普通反詐警察，大家喜歡的並不是她個人，而是對這身警服的信任。她也希望外界能將焦點放回第一線民警、輔警每天默默付出的工作，以及反詐宣導的重要性，讓更多民眾提升防詐騙意識，而非只關注她的外貌。

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