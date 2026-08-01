蛋愈新鮮愈難剝殼？專家曝挑茶葉蛋「黃金守則」：降低心血管風險

茶葉蛋是許多外食族與上班族在便利店補充優質蛋白質的便利首選，然而，若挑選不當或滷煮時間過長，恐怕會讓健康大打折扣。台灣食安專家文長安與無毒教母譚敦慈分別在健康衛教節目中提出警訊，若挑選到鍋底滷得過深、過久的蛋，可能會吃進不利心血管健康的「氧化膽固醇」。



食安專家文長安在《小宇宙大爆發》節目中分析，便利店販售的茶葉蛋通常是一次滷一大鍋，不見得每天都能順利賣光。一旦賣不完，店家往往會持續留在鍋內反覆滷煮，這不僅會導致新鮮度直線下降，也會使雞蛋本身的營養價值大幅變性。

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他整理出以下2個最直觀的辨別不新鮮茶葉蛋的方式：

指標一：蛋殼是否異常「好剝」 文長安解釋，如果雞蛋本身不夠新鮮，裡面的蛋膜會因為長時間加熱、脫水而產生嚴重的擠壓與皺褶，這會使得蛋殼與蛋體分離，反而變得非常容易剝除。相反地，如果茶葉蛋剝起來相對黏緊、沒那麼好剝，代表其新鮮度其實更好。

指標二：圓頭處「氣室」偏大 雞蛋本身是一個軟細胞，內部的氣室大小攸關新鮮度，會隨著存放時間拉長而逐漸變大。文長安指出，如果剝開茶葉蛋後，發現整顆蛋縮得特別小、且圓的那一方「空氣空洞（氣室）」非常大，就相對代表比較不新鮮。



此外，針對許多民眾常看到蛋黃表面呈現灰灰綠綠的色澤，文長安也澄清，那是因為雞蛋加熱時間過長，蛋白中的硫氨基酸與蛋黃中的鐵質產生化學反應，結合成了「硫化鐵」，雖然沒有毒性，但會導致人體無法順利吸收雞蛋原有的鐵質。

無毒教母譚敦慈也在《醫點不誇張》節目中提醒，蛋白質類食物若滷煮、高溫加熱超過2個小時，結構就會發生變性，並悄悄產生一種叫做「氧化膽固醇」的物質，這對於人體的心臟與血管健康非常不利。

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譚敦慈坦言，自己平時也會去便利店買茶葉蛋，但她有嚴格的挑選堅持：「我絕對不會挑下面滷得很久、顏色很黑很深的蛋，因為吃起來不僅太鹹，還容易有心血管風險；我一律都挑放在最上層、剛放入滷鍋不久、顏色還白白淨淨的茶葉蛋。」

最後，兩位專家也為蛋黃平反。譚敦慈表示，除非是洗腎患者或有醫生特別叮囑，否則一般人吃蛋時應「連蛋黃一起吃」，不必刻意挑掉。因為蛋黃裡所富含的葉黃素，是人體所有食物中最容易被吸收利用的來源，適量食用對於現代3C族的視力保健與心血管調節，反而是非常好的天然防護劑。

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