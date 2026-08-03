本周打風？天文台:熱帶氣旋呂宋徘徊 AI料「3颱風共舞」路徑奇特
【最新颱風消息／天氣消息／天文台／白海豚／鯨魚／颱風路徑預測／路徑／打風／紅霞／熱帶氣旋】這個星期可能又打風？更可能出現「雙颱風共舞」。「白海豚」已爆發增強至超強颱風級別，天文台表示，位於呂宋附近的熱帶氣旋會在今明兩日於呂宋一帶徘徊，同時位於西北太平洋的熱帶氣旋白海豚會移向日本以南海域，隨後有較大機會於本星期後期靠近東海一帶，其外圍下沉氣流會為中國東南沿岸帶來酷熱天氣，而高溫亦會觸發雷雨。
料低壓區發展成「鯨魚」 被「白海豚」吞噬
天氣專頁「台灣颱風論壇」表示，這個低壓區有機會在登陸菲律賓前成為颱風「鯨魚」，但之後就可能被「白海豚」拖出來吞噬，屆時「白海豚」強度雖然不會增強，但整體環流範圍還會進一步擴張，南側部份特別明顯，路徑也可能更偏南。
AI預測「3颱風共舞」路徑奇特
而根據AI天氣模式風烏預測，8月2日至8月4日會有1個熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，闖進香港800公里範圍，8月4日至8月5日原地徘徊，但隨後被「扯走」後逐漸消散。同一時間，風烏預測，白海豚會繼續往西北方向移動，穿過日本與台灣中間海域，8月7日至8月8日在溫州至杭州一帶登陸。
即看風烏最新颱風路徑預測▼▼▼
AI伏羲、AI盤古和歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都有類似預測，但兩個熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。
即看盤古最新颱風路徑預測▼▼▼
即看伏義最新颱風路徑預測▼▼▼
即看ECMWF最新颱風路徑預測▼▼▼
目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。
天文台九天天氣預測
本港天氣方面，天文台預測，受廣闊低壓槽持續影響，今日華南沿岸雨勢仍然頗大及有狂風雷暴，隨着廣闊低壓槽在未來兩三日逐漸減弱，廣東沿岸天色漸轉明朗，但仍有驟雨；此外，位於呂宋附近的熱帶氣旋會在今明兩日於呂宋一帶徘徊，同時位於西北太平洋的熱帶氣旋白海豚會移向日本以南海域，隨後有較大機會於本星期後期靠近東海一帶，其外圍下沉氣流會為中國東南沿岸帶來酷熱天氣，而高溫亦會觸發雷雨。
根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫25°C至33°C，暫時最高吹5級風。