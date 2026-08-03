金鐘站又現隨地大小躺？兩男女平躺通道　網民不解：無啦啦興瞓地

港鐵金鐘站又有人躺地？金鐘站大堂日前有穿短裙年輕女生因身體不適，側身躺在通道中央地上，引起熱議，事隔幾天，再有港鐵乘客目擊兩名年輕男女平躺在金鐘站通道中央，讓網民百思不得其解地問「點解無啦啦會興瞓地」。



有港鐵乘客目擊兩名年輕男女平躺在金鐘站通道中央。（Threads@lung_ink）

有港鐵乘客8月2日於Threads發布躺地照片，無奈說「後生仔話瞓就瞓」。

兩男女平躺金鐘站通道中央

照片見到，兩名年輕男女莫名其妙地平躺在金鐘站通道中央，前方有名男乘客經過也好奇看着兩男女。

網民笑言，「唔係諗住睇星星呀嘛，地下鐵碰着他，已經發展到呢個地步」。（《春嬌救志明》劇照）

網民揶揄：唔係諗住睇星星呀嘛

網民笑言，「唔係諗住睇星星呀嘛，地下鐵碰着他，已經發展到呢個地步」、「啲鬼佬溝女零舍多花臣」，樓主回覆笑說「可能傾緊心事」。

有網民就表示，「金鐘站冇位坐係咁」、「喂呢到唔畀瞓教」、「call白車，話有人倒地」。

（Threads@lung_ink）

其他報道：有片│港鐵短裙女躺地！被批阻路:隨地大小躺 港鐵揭心酸真相獲撐

在港鐵站躺下所為何事？本港社交平台Threads流傳影片，顯示港鐵金鐘站大堂有1名穿短裙年輕女生側身躺在通道中央地上，旁邊有1名同行橙衣女子正在打電話，並有港鐵職員到場處理。目擊者指，有多名途人曾詢問是否需要叫救護車，橙衣女子均用普通話回應「沒事，讓她躺着」，令他揶揄「除咗隨地大小踎，仲有隨地大小躺」。



影片引來網民熱議，有人認為阻塞通道也不衛生，「地下咁污糟！幾萬人行過！又阻街，佢哋文化真係估唔到」、「點解硬係要瞓喺條路中間？」。不過亦有網民推測女子突發身體不適，不應公審苛責，「明顯不舒服，不是想躺在地上就躺了」、「我覺得個妹妹似係有情緒或者精神問題」。



港鐵回覆《香港01》查詢時，揭開事件原因及結局。



港鐵金鐘站大堂有1名穿短裙年輕女生側身躺在通道中央地上。（Threads@lwy__1215）

「除咗隨地大小踎，仲有隨地大小躺。」有網民於Threads發布影片，指港鐵金鐘站大堂有女生躺在地上，形容「真以天為被，以地為床」。

港鐵短裙女躺路中央 同行女子：不用管她，她自己躺

從影片看到，港鐵金鐘站大堂行人通道位置，有1名穿短裙年輕女生側身躺在地上，有職員到場處理並詢問情況，惟與女生同行、站在旁邊的橙衣女子，以普通話向港鐵職員表示「沒事，她自己躺」，同時繼續打電話。直至影片結束女生仍躺在地上。

女生側身躺在地上，有職員到場處理並詢問情況。（Threads@lwy__1215）

與女生同行、站在旁邊的橙衣女子，以普通話向港鐵職員表示「沒事，她自己躺」，同時繼續打電話。（Threads@lwy__1215）

路人關心問需否「call白車」 同行女子：讓她躺着

樓主補充，他拍攝影片前，已有數名路人關心詢問是否需要「call白車」，橙衣女子同樣以普通話回應「沒事，不用管她，讓她躺着」。

女生一直躺在地上。（Threads@lwy__1215）

女生一直躺在地上。（Threads@lwy__1215）

女生一直躺在地上。（Threads@lwy__1215）

網民爭議：阻路不衛生 vs 身體不適應體諒

網民看過影片議論紛紛，有人批評女生阻路及欠衛生意識，「地下咁污糟！幾萬人行過！又阻街，佢哋文化真係估唔到」、「不知所謂」、「係瞓都泊埋牆邊，喺路中央瞓咩心態」、「呢度地鐵站嚟唔係你屋企！」。

然而亦有網民推測女生突發身體不適才會躺在地上，不應苛責，「家陣見到有人難受瞓咗喺街，都有人嫌佢阻街啦咩？」、「明顯不舒服，不是想躺在地上就躺了，連工作人員低頭在關心她，就你和沒有經過人家同意自行攝影的版主在這裏公審」、「我覺得個妹妹似係有情緒或者精神問題。啲家長對精神健康好唔重視，所以佢屋企人先話『沒事，讓她躺着』，因為班人覺得情緒病就係扭計」。

（資料圖片）

港鐵揭事件原因及後續

港鐵回覆《香港01》拆解事件原因及後續，指7月28日晚上約10時，金鐘站職員主動向1名身體不適的乘客提供協助，該乘客休息一會後，便與同行人士離開。

（Threads@lwy__1215）