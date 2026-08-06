城巴後生女韌帶斷裂坐關愛座！被阿伯罵足幾個站　取出1物KO獲讚

不論乘搭港鐵還是巴士，「關愛座（優先座）」問題都常惹爭議。有香港女生於社交平台分享不快經歷，她乘搭1號城巴時，因坐在關愛座，被後方的阿伯瘋狂責罵「幾個站」，最終她無奈地打開醫院管理局手機App「HA Go」，證明自己因為「跌斷韌帶」才會坐關愛座，結束事件。她又強調，不是老人家才可以坐關愛座。



事件引來網民熱議，有人讚樓主應對機智「做得好」，又批評阿伯離譜，「壞人老了」、「呢啲老人簡直係香港人之恥」、「呢啲老人家係要教訓下佢」。亦有網民認為應取消「關愛座」，以減少爭執。



不論乘搭港鐵還是巴士，「關愛座（優先座）」問題都常惹爭議。（資料圖片）

港女生跌斷韌帶坐關愛座 被阿伯罵足幾個站

「關愛座」是給有需要人士使用，並非「長者專屬座位」。該香港女生於8月2日在Facebook群組「我們都是跑馬地長大的 ( We grew up in Happy Valley ) 」發相發文，講述坐「關愛座」被罵經歷。從相片見到，阿伯坐在樓主後面座位，正在把手伸過座椅指罵樓主。

阿伯坐在樓主後面座位，把手伸過座椅指罵樓主。（Facebook群組「我們都是跑馬地長大的」）

展示「HA Go」證「韌帶斷裂」KO

樓主憶述，由於她跌斷韌帶，當日乘坐1號城巴（來往跑馬地及中環）時坐在「關愛座」，詎料有阿伯「鬧咗我幾個站」。無辦法下，樓主立即打開醫院管理局手機App「HA Go」，證明自己因為「跌斷咗韌帶」才需要坐「關愛座」。

樓主打開醫院管理局手機App「HA Go」，證明自己因為「跌斷咗韌帶」才需要坐「關愛座」。（資料圖片）

樓主打開醫院管理局手機App「HA Go」，證明自己因為「跌斷咗韌帶」才需要坐「關愛座」。（資料圖片）

港女生：不是老人家才可以坐關愛座

樓主事後於帖文強調，不是老人家才可以坐關愛座，「有冇佢屋企人喺group同佢講下，唔係坐關愛座就一定係老人家」。

網民看過紛紛批評阿伯離譜，亦有網民建議取消「關愛座」減少爭執。（Facebook群組「我們都是跑馬地長大的」）

網民批阿伯離譜：香港人之恥

網民看過帖文紛紛批評阿伯離譜，「咁鍾意坐返屋企坐啦」、「呢啲老人簡直係香港人之恥」、「壞人老了」、「有需要就可以坐（關愛座）」、「以後要心口掛一個牌寫住你的狀況！」、「就算冇病冇痛其實都可以坐關愛座」、「呢啲老人係要教訓下佢」。

倡取消關愛座

亦有網民認為「關愛座」已變成「批鬥座」，建議取消「關愛座」減少爭執，「好心就取消關愛座啦！成日啲老嘢以為老奉咁？啲人見到你有需要都會讓座畀你」。

城巴「乘客須知」規定不要騷擾其他乘客

根據城巴「乘客須知」，請勿以恐嚇、辱罵或淫褻性言語或動作，或以任何其他方式騷擾車長或車廂內之乘客，也請勿在車廂內作出影響其他乘客行為。

睇多啲：有片│港鐵阿伯推開女童搶關愛座！神勇爸爸奇招KO全網讚好:這招高

港鐵再出現「關愛座（優先座）」搶位爭議。本港社交平台Threads瘋傳影片，指港鐵港島綫列車內，有1名老伯為搶「關愛座」推開座位上的女童，遭女童父親拍片質問，「你做咩推我個女？關愛座小朋友可以坐㗎嘛！」。阿伯亦取出手機拍攝想反擊，惟遭女童父親以「鬼馬」方式「KO」，最終敗走頭也不回急步離開。雙方「交鋒」期間，女童全程笑容滿面，心情似乎未有受到影響。



影片引來網民熱議，大讚女童父親「做得好」，「好勇」、「反殺，勁」、「你兩個女有個挺身而出嘅爸爸，係驕傲係榜樣！」、「學到嘢 呢招高」、「完美擊破」。也有不少網民關注女童反應，大讚可愛又堅強，「小妹妹好高興咁」、「Cute」。



港鐵再出現「關愛座（優先座）」搶位爭議。（資料圖片）

關愛座（優先座）開放予有需要人士，並非老人專用座！女童父親於7月13日下午在Threads發布影片，公審乘搭港鐵時有阿伯推開其女兒搶坐「關愛座」。

港鐵阿伯推開女童搶坐關愛座 遭女童父親質問

影片長32秒，女童父親正在質問坐在關愛座的老伯，為何要推開其女兒搶座位，「呢個阿伯推我個女，佢仲話佢應該坐嘅，呢個關愛座」。阿伯沒有回應，取出手機拍攝情況，女童父親打趣表示「唔緊要，你想影我嘅話，影清啲」。

女童父親質問坐在關愛座的老伯，為何要推開其女兒搶座位。（Threads@goflex1008）

女童父親質問坐在關愛座的老伯，為何要推開其女兒搶座位。（Threads@goflex1008）

女童父親質問坐在關愛座的老伯，為何要推開其女兒搶座位。（Threads@goflex1008）

女童父親隨後再質問「你做咩推我個女，如果80歲需要坐，咁我咪畀你坐囉，你唔係推人個女吖嘛，係咪？關愛座小朋友可以坐㗎嘛，咁你推我個女做咩啊？」，疑似女童母親亦指摘「你唔係掂人㗎嘛，你咁樣推！」。

阿伯遭KO敗走 女童笑容滿臉

這時阿伯已經站起來，似不耐煩重複「得得得得得得得得得」，不過女童父親繼續嘮叨，阿伯最終「頂唔順」，趁列車駛到灣仔站，急步離開。影片至此結束。父親與阿伯「交手」期間，女童不時望鏡頭笑容滿臉，看來心情沒有受到事件影響。

阿伯最終趁列車駛到灣仔站，急步離開。（Threads@goflex1008）

阿伯最終趁列車駛到灣仔站，急步離開。（Threads@goflex1008）

網民讚女童父親做得好：完美擊破

網民看過影片紛紛批評阿伯推人搶「關愛座」離譜，「咁精壯邊使人讓啊，擺明蝦細路啦！」、「恃老賣老，其實想人尊重你之前先尊重別人，有禮貌地出句聲先，正常人都會讓你嘅」，又大讚女童父親「做得好」，「好勇」、「阿伯就係以為你會驚俾人開樣，點知你哋唔怕不單止，仲好主動合照，直接擊退阿伯」、「反殺，勁」、「你兩個女有個挺身而出嘅爸爸，係驕傲係榜樣！」、「學到嘢 呢招高」、「完美擊破」。

女童笑容滿臉惹關注：好堅強

也有不少網民關注女童反應，大讚可愛又堅強，「妹妹好開心咁笑」、「小妹妹好高興咁」、「Cute」。

不少網民關注女童反應，大讚可愛又堅強。（Threads@chris168168168）

港鐵範圍騷擾其他乘客可罰款5,000元

根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份，作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高罰款5,000元。

港鐵範圍騷擾其他乘客可罰款5,000元。（資料圖片）

普通襲擊有什麼刑罰？

而根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條「普通襲擊」，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁1年。另根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊罪行，可處監禁3年。

（Threads@goflex1008）