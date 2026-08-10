恐怖工業意外●有片│男工人被卡切紙機　雙手遭整齊切斷　痛苦掙扎

【工業意外／工業傷亡】社交平台「X（前稱Twitter）」流傳1段閉路電視（CCTV）影片，指中國一家切紙工廠近日發生嚴重工業事故，1名男工人操作切紙設備時，懷疑因為機器故障，把男工人雙手整齊切斷。出事後，男工人蹲坐在一旁痛苦掙扎，表情極痛苦。



事發閉路電視（CCTV）影片曝光引起關注，大批網民直呼「恐怖」，「很可怕，一輩子毀了」、「這機器出故障了吧，兩邊傳感器都沒作用」，提醒工作操作機械時必須加倍小心。



網絡瘋傳影片，指中國一家切紙工廠近日發生工業事故。（X影片）

「切紙車間工人雙手被整齊切掉！」這段「恐怖工業意外」影片在「X（前稱Twitter）」流傳。影片看到，事發2026年7月18日晚上10時許，切紙工廠內有2名男子正在使用切紙設備，其中黑衣男子負責操作機器，白衣男子則在旁觀察協助。

切紙工廠內有2名男子正在使用切紙設備，其中黑衣男子負責操作機器，白衣男子則在旁觀察協助。（X影片）

切紙工廠內有2名男子正在使用切紙設備，其中黑衣男子負責操作機器，白衣男子則在旁觀察協助。（X影片）

男工人被切紙機整齊切斷雙手 痛苦掙扎

然而黑衣男子想把切好的紙張從機器拉出時，疑機器運作出問題，一度「卡住」未能成功。他疑惑地看了一眼白衣男子後，俯身把雙手伸進機器想把紙張拉出，詎料切紙機把其雙手切斷，黑衣男迅速縮手但為時已晚，畫面則傳出男聲驚呼「我操！」。

黑衣男子想把切好的紙張從機器拉出時，疑機器運作出問題，把黑衣男雙手切斷。（X影片）

黑衣男子想把切好的紙張從機器拉出時，疑機器運作出問題，把黑衣男雙手切斷。（X影片）

黑衣男子想把切好的紙張從機器拉出時，疑機器運作出問題，把黑衣男雙手切斷。（X影片）

事後黑衣男蹲坐在旁邊紅色塑膠籠後痛苦掙扎，表情相當痛苦，白男隨即關閉機器電源並查看黑衣男傷勢。影片至此結束。

黑衣男痛苦掙扎。（X影片）

黑衣男痛苦掙扎。（X影片）

網民呼恐怖：一輩子毀了

網民看過影片直呼「恐怖」，「太可怕了，跟機器打交道真是危險」、「搞不懂，很可怕，一輩子毀了」、「都來不及反應就沒了」、「這機器出故障了吧，兩邊傳感器都沒作用」。

雖然這段影片於「X（前稱Twitter）」流傳，並附上事件簡介，且時間上已發生近一個月，惟暫時未見到內地媒體報道，故也有網民質疑事件真偽。