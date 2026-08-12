下星期打風？AI預測連環颱風直吹香港+奇特路徑　天文台最新預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／白海豚／燦鴻／颱風路徑預測／路徑／打風／熱帶氣旋】熱帶氣旋「紅霞」、「鯨魚」、「白海豚」後，下星期又打風？更有「連環颱風」闖入香港400公里範圍？3大AI天氣模式風烏、伏羲、盤古都預測下星期會再有熱帶氣旋影響南海。其中AI風烏預測，下星期中後期開始會有連環2個熱帶氣旋闖入香港400公里範圍，其中1個更會「直吹」香港在極近離位置登陸。



AI伏羲、AI盤古及而歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測下星期周末會有熱帶氣旋影響南海，但強度與路徑與AI風烏天氣模式預測的略有不同。天文台則預測，預料一道廣闊低壓槽會在下星期初影響南海北部至台灣以東海域，並在下星期中期逐漸靠近廣東沿岸，而該廣闊低壓槽上可能有低壓區存在。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



AI風烏預測會有連環颱風影響南海。（AI天氣模式風烏）

AI風烏預測下星期連環颱風闖香港400公里！1颱風直吹香港

根據AI天氣模式風烏預測，8月17日至8月18日會有熱帶氣旋形成並進入香港800公里範圍，隨後往西南方向移動，8月19日至8月21日進入本港400公里範圍，之後穿過海南島在越南登陸。

即看風烏最新颱風路徑預測▼▼▼

AI天氣模式風烏預測，8月17日至8月18日會有熱帶氣旋形成並進入香港800公里範圍，隨後往西南方向移動，8月19日至8月21日進入本港400公里範圍，之後穿過海南島在越南登陸。（AI天氣模式風烏）

AI風烏更預測，8月23日至8月24日會再有1個巨型熱帶氣旋掠過菲律賓進入南海，8月24日至8月25日在香港極近距離位置登陸。

AI風烏更預測，8月23日至8月24日會再有1個巨型熱帶氣旋掠過菲律賓進入南海，8月24日至8月25日在香港極近距離位置登陸。（AI天氣模式風烏）

AI風烏更預測，8月23日至8月24日會再有1個巨型熱帶氣旋掠過菲律賓進入南海，8月24日至8月25日在香港極近距離位置登陸。（AI天氣模式風烏）

AI伏羲預測熱帶氣旋闖入香港400公里

AI天氣模式伏羲亦預測，8月18日至8月21日會有1個熱帶氣旋進入本港400公里範圍，隨後穿過海南島移往越南方向；另1個巨型熱帶氣旋則會在溫州登陸。

即看伏羲最新颱風路徑預測▼▼▼

AI天氣模式伏羲亦預測，8月18日至8月21日會有1個熱帶氣旋進入本港400公里範圍，隨後穿過海南島移往越南方向；另1個巨型熱帶氣旋則會在溫州登陸。（AI天氣模式伏羲）

AI天氣模式伏羲亦預測，8月18日至8月21日會有1個熱帶氣旋進入本港400公里範圍，隨後穿過海南島移往越南方向；另1個巨型熱帶氣旋則會在溫州登陸。（AI天氣模式伏羲）

AI盤古、ECMWF預測略有不同

AI盤古和歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都有類似預測，但熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。

即看盤古最新颱風路徑預測▼▼▼

AI盤古預測熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。（AI天氣模式盤古）

即看ECMWF最新颱風路徑預測▼▼▼

ECMWF預測熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。（ECMWF）

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，一股西南氣流會在明日繼續影響廣東沿岸及南海北部，該區天氣仍然酷熱，亦有幾陣驟雨；受高空擾動影響，星期五及星期六華南天氣不穩定，驟雨增多；預料一道廣闊低壓槽會在下星期初影響南海北部至台灣以東海域，並在下星期中期逐漸靠近廣東沿岸，而該廣闊低壓槽上可能有低壓區存在。

天文台九天天氣預報。(天文台)

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫27°C至34°C，暫時最高吹5級風。