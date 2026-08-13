【最新颱風消息／天氣消息／天文台／白海豚／燦鴻／颱風路徑預測／路徑／打風／熱帶氣旋】熱帶氣旋「紅霞」、「鯨魚」、「白海豚」後，下星期又打風？更有「連環颱風」闖入香港400公里範圍？3大AI天氣模式風烏、伏羲、盤古都預測下星期會再有熱帶氣旋影響南海。其中AI風烏預測，下星期中後期開始會有連環2個熱帶氣旋闖入香港400公里範圍，其中1個更會「直吹」香港在極近離位置登陸。



AI伏羲、AI盤古及而歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測下星期周末會有熱帶氣旋影響南海，但強度與路徑與AI風烏天氣模式預測的略有不同。天文台則預測，一道廣闊低壓槽會影響南海北部至台灣以東海域，並在下週中後期逐漸靠近廣東沿岸，而該廣闊低壓槽上可能有低壓區存在。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



AI風烏預測會有連環颱風影響南海。（AI天氣模式風烏）

AI風烏預測下星期連環颱風闖香港400公里！1颱風直吹香港

根據AI天氣模式風烏預測，8月17日至8月18日會有熱帶氣旋形成並進入香港800公里範圍，隨後往西南方向移動，8月19日至8月21日進入本港400公里範圍，之後穿過海南島在越南登陸。

即看風烏最新颱風路徑預測▼▼▼

AI天氣模式風烏預測，8月17日至8月18日會有熱帶氣旋形成並進入香港800公里範圍，隨後往西南方向移動，8月19日至8月21日進入本港400公里範圍，之後穿過海南島在越南登陸。（AI天氣模式風烏）

AI風烏更預測，8月23日至8月24日會再有1個巨型熱帶氣旋掠過菲律賓進入南海，8月24日至8月25日在香港極近距離位置登陸。

AI風烏更預測，8月23日至8月24日會再有1個巨型熱帶氣旋掠過菲律賓進入南海，8月24日至8月25日在香港極近距離位置登陸。（AI天氣模式風烏）

AI風烏更預測，8月23日至8月24日會再有1個巨型熱帶氣旋掠過菲律賓進入南海，8月24日至8月25日在香港極近距離位置登陸。（AI天氣模式風烏）

AI伏羲預測熱帶氣旋闖入香港400公里

AI天氣模式伏羲亦預測，8月18日至8月21日會有1個熱帶氣旋進入本港400公里範圍，隨後穿過海南島移往越南方向；另1個巨型熱帶氣旋則會在溫州登陸。

即看伏羲最新颱風路徑預測▼▼▼

AI天氣模式伏羲亦預測，8月18日至8月21日會有1個熱帶氣旋進入本港400公里範圍，隨後穿過海南島移往越南方向；另1個巨型熱帶氣旋則會在溫州登陸。（AI天氣模式伏羲）

AI天氣模式伏羲亦預測，8月18日至8月21日會有1個熱帶氣旋進入本港400公里範圍，隨後穿過海南島移往越南方向；另1個巨型熱帶氣旋則會在溫州登陸。（AI天氣模式伏羲）

AI盤古、ECMWF預測略有不同

AI盤古和歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都有類似預測，但熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。

即看盤古最新颱風路徑預測▼▼▼

AI盤古預測熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。（AI天氣模式盤古）

即看ECMWF最新颱風路徑預測▼▼▼

ECMWF預測熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。（ECMWF）

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，與高空擾動及西南氣流相關的驟雨及狂風雷暴會在未來一兩日影響華南。隨著高空擾動遠離，下週初廣東沿岸日間酷熱，但仍有幾陣驟雨。同時，一道廣闊低壓槽會影響南海北部至台灣以東海域，並在下週中後期逐漸靠近廣東沿岸，而該廣闊低壓槽上可能有低壓區存在。

天文台九天天氣預報。(天文台)

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫27°C至34°C，暫時最高吹5級風。