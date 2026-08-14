加國華裔婆婆賣麻糍1句「好食」暖爆網民　海外鄉味難越監管高墻

異鄉最難尋的從不是山珍海味，而是帶有鄉土氣息的手作滋味。多倫多唐人街婆婆的麻糍（麻糬），恰好戳中無數海外華人鄉愁，掀起搶購熱潮。這位華人婆婆於Dundas與Spadina街頭擺攤，以塑膠盒盛載的手工麻糍1盒5加元（約28港元/約24人民幣），沒有精緻包裝，但食客試食後驚喜連連，毫不猶豫給出滿分評價。麻糍婆婆英語有限，只會重複「Homemade」，其後用1句地道廣東話「好食」打破語言隔閡，暖爆網民。



可惜這份市井風景卻受嚴苛法規束縛，雙牌照、巨額保險、繁瑣規定，令民間手作難以合法營生。縱使多倫多今年局部放寬擺攤禁令，卻依舊門檻高。不少新移民感慨北美街頭充斥標準化快餐，難覓亞洲煙火氣，網民呼籲政府在保障食品安全前提下，給長者手藝人留一條出路。



多倫多網民在Reddit發帖，分享該名華裔婆婆賣的麻糍。（網上圖片）

5加元1盒憑什麼爆紅？Reddit網民幫襯給出10/10滿分

有多倫多網民在Reddit發文表示，上周六早上8時30分路過Dundas與Spadina交界時，看到1位華人婆婆在街邊擺攤。婆婆面前擺了幾個透明塑膠盒，裝滿手工麻糍，售價5加元。樓主坦言，自己平時對黑芝麻口味並不特別感興趣，但出於好奇隨手買了1盒，一口咬下去，口感軟糯彈牙，香氣瞬間爆發。帖主吃完後大受震撼，直接在網上給出「10/10」的滿分評價，驚呼這是自己在多倫多吃過最震撼的手工甜品。

帖主吃完麻糍後大受震撼，直接在網上給出10/10的極致評價。（網上圖片）

英文只會講「Homemade」 1句「好食」暖爆網民

婆婆幾乎完全不會說英語，面對操英語顧客的詢問，她全程只重複着英文單詞「Homemade」（自製），民眾試圖用英文追問細節時，婆婆笑了笑，用「地道廣東話」回了一句：「好食！」親切的話語配合婆婆真誠的笑容，瞬間打破語言隔閡。

好食！ 華裔婆婆

帖文發布後，在加拿大本地社群掀起「朝聖」熱潮。有幸搶到最後1盒花生餡麻糍的網民，大讚餡料口感細膩、甜度適中完全不膩口，再度打出滿分。評論區更有數百名網民瘋狂詢問攤位具體時間，紛紛留言祈禱婆婆「早早賣完、早早收攤回家休息」。

有幸運搶到最後1盒花生餡麻糍的網民，大讚餡料細膩、甜度適中完全不膩口，再度打出滿分。（網上圖片）

早早賣完、早早收攤回家休息。 網民祝願婆婆

華人長者街頭小攤 承載多倫多移民鄉愁與人情味

這種華人長者在街頭擺攤的小風景，對多倫多老街坊來說其實並不陌生。多年來，不少移居當地的華人長者，都會在路邊擺攤售賣自己種植的鮮菜、香草，或是手工包的糉子、糯米飯等家鄉美食。除了Dundas與Spadina之外，在Kensington Market、Keele或Wilson一帶，偶爾也能見到這些默默無聞的小攤。

對許多身處異國他鄉的華人移民而言，這些無牌小攤不單是買賣食物的地方，更是連結故鄉情懷的紐帶。不少老街坊直言，每次經過都會特意準備現金幫襯，感受一番人情味。

路邊可見移民當地的華人長者售賣手工包的餃子、糯米飯等家鄉美食。（AI生成圖片）

多倫多街頭擺攤合法嗎？私人手作食品的監管真相

街頭麻糍檔爆紅事件，亦引發關於「多倫多街頭小食為何難以普及」的法規討論。外界往往誤以為多倫多對私房食物「一刀切」全面封殺，但事實並非如此。根據多倫多公共衛生局（Toronto Public Health）規例，只要經營者主動向衛生局申報，且家庭廚房符合安省《食品處所規例》（Food Premises Regulation），即可合法進行食品生產。

路邊可見移民當地的華裔長者售賣自己手工包的糉子、糯米飯等家鄉美食。（AI生成圖片）

當局對「低風險食品」（Low-risk Foods）設有專門豁免機制。這類食品通常指配方簡單、可在常溫下保存且不易變質的食物。今次婆婆售賣的花生、黑芝麻麻糍，是否屬於典型低風險食品，需結合配方、製造過程及儲存方式判斷。若產品含有乳製品或鮮奶油等需冷藏食材，則會直接進入高規格的監管程序。

婆婆售賣的花生、黑芝麻麻糍，是否屬於典型低風險食品，需結合配方、製造過程及儲存方式判斷。（AI生成圖片）

雙牌照與25米距離限制 街頭合法擺攤究竟有多難？

就算食品衛生符合標準，亦不代表可以隨意在街頭擺攤。多倫多市政府對公共道路經營設有相當精確的量化準則，劃出極高門檻。

要在多倫多合法進行街頭食品銷售，經營者必須同時拿到2張牌照：

1. 非機動餐車經營牌照（Non-motorized Refreshment Vehicle License）

2. 專屬行人路擺攤許可證（Sidewalk Vending Permit）

在選址方面，條例規定更為嚴苛，需遵循以下3點規則：

1. 攤位與任何現有餐廳或食品攤販，必須保持至少25米的距離；

2. 距離學校及宗教場所，最少要保持30米；

3. 行人路必須留出至少2.5米的無障礙通行空間，且嚴禁阻擋大廈出入口、門牌及消防設施。

此外，在申請牌照時，申請者不僅要遞交攤位平面草圖和實地照片，還必須購買保額不少於200萬加元（約1,126萬港元/約968萬人民幣）的商業綜合責任保險。繁瑣的程序加上高昂成本，對於只想利用空閒時間手工製作、賺取少許生活費的長者來說，根本無法負擔。目前官方並無足夠資料證實該名婆婆的牌照狀況，無法直接判定其是否違規，但這道高牆無疑將大部分民間手作擠到灰色地帶。

移民當地的華裔長者在路邊售賣自己種植的鮮菜和香草，監管高牆卻常常把他們擠到灰色地帶。（AI生成圖片）

2026年解禁熱潮下 多倫多街頭煙火氣能再現嗎？

為解決城市街頭生態過於單一的問題，多倫多市議會於2026年4月通過法規修訂，並在同年6月15日正式撤銷市中心第10、11及13區實施多年的擺攤禁令，重新開放行人路牌照申請。儘管政策已經解禁，但這次改革僅屬於「區域開放」。衛生審查、牌照費用以及200萬加元保險等核心條款並未放寬，整體經營門檻依然居高不下。

網民直言，希望多倫多能有更多街頭小販售賣特色美食。（AI生成圖片）

輿論一面倒力挺 網民喊話：盼多倫多辦「奶奶美食節」

網民並沒有糾纏於繁文縟節的監管條款，紛紛向市政府喊話，希望當局在食品安全可控的前提下，為這些傳統手工藝提供更靈活的生存空間。大批移居加拿大的華人感嘆，北美城市的街頭飲食被標準化的熱狗與漢堡包壟斷，極度缺乏亞洲式的街頭煙火氣，網民直言「希望多倫多能有更多這樣的街頭小販，而不只是熱狗與漢堡包」。有人甚至半開玩笑地建議多倫多市政府開設「奶奶美食節」（Granny Food Festival），讓不同族裔的長者都能合法分享家鄉味道。

其他報道：小紅書用戶：懷念20年前加拿大物價 網民：生活過得艱難才想從前

現在的生活要過得多艱難，才會讓人懷念起20年前的光景？近日有小紅書用戶發帖稱「懷念20年前加拿大物價」，形容當時衣食住行樣樣都價廉物美。帖文隨即引發網民熱議，不少人認為大家被眼前的現實壓得喘不過氣，才忍不住追憶往昔。有人隨即分享，指20年前的加拿大元更值錢，收入完全可以支付開支，整體生活成本比例相較現在更低；安全感更強，治安好，生活節奏慢、社會氛圍淳樸、是令許多老移民們懷念的「白月光」。



20年前的加拿大物價便宜生活成本低。（AI製圖）

懷舊帖引發網友熱議

該帖引發網民熱議，有網民留言指他2007年去加拿大，吃了超市一年免費雞蛋牛奶沒花一分錢，因為當時超市食品臨近過期，小於一周都是免費。另有人留言指，他十年前去加拿大，就是三十多萬的房子，3.99美元（約31港元）的牛奶，脊骨打折的時候每磅僅0.19美元（約1.５港元），那時候100美元（約780港元）可以買很多菜。

近日有小紅書用戶發帖稱「懷念20年前加拿大物價」，形容當時衣食住行樣樣都價廉物美。（小紅書用戶＠Lu添添都有吉歌億）

為何加拿大如今會變成這樣？

如今的加拿大變成了怎樣呢？疫情過後物價瘋漲、街道環境髒亂差、留學與移民的門檻拔高、就業形勢差、裁員危機、貧富不均問題加劇。加拿大是如何從「移民天堂」一步一步淪落至此？綜合網民意見有3種說法：可能是因為數年前新冠疫情公共衛生措施導致經濟停擺、可能是因為AI的快速發展，AI取代了大部份工作導致很多工人失業、也可能是因為移民導致人口暴增導致競爭激烈。

加拿大在疫情過後物價瘋漲、街道環境髒亂差、留學與移民的門檻拔高、就業形勢差、裁員危機、貧富不均問題加劇。（資料圖片）

我們也要辯證看待這種變化

當然也有人留言過得好的人都不會懷念以前，華人也會客觀的看待加拿大的變化，現在的加拿大相比以前不止劣勢也有優勢：移民的生活更加便利，中超、中餐隨處可見，中文服務也更加成熟，反觀20年前在加拿大想吃中餐，要跑到很遠的地方。

全文：小紅書用戶：懷念20年前加拿大物價 網民：生活過得艱難才想從前