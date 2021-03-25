MK仔女跟隊上大東山　着皮鞋牛仔褸行15分鐘呻攰　芒草打卡後閃人

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-25 15:00

疫情下不少熱愛旅遊的人都轉戰山野，有靚景打卡之餘亦都可以強身健體，但業餘山友亦都鬧出不少笑話！有網民在討論區上分享，指自己與同事行大東山，其中1人帶同1男1女的MK仔女，其中MK仔「着住件牛仔褸濕到成身滴水都唔肯除咗件褸佢」，MK女穿瑜伽褲加Sports Bra夠晒氣勢但行了幾步就呻攰。樓主指出，該對MK仔女原來更沒有帶水及毛巾，最後更只行了一半路程與芒草打卡之後就提早離開。

樓主在討論區上分享與1對MK仔女行大東山的奇遇。（資料圖片／歐嘉樂攝）

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樓主在香港討論區上以「同啲MK去行山真係令我大開眼界」為題發文，分享與1對MK仔女同行上大東山的奇遇：

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帖文引來網民熱烈討論，有人認為樓主早知有人裝備不足就應該強烈建議他們不要上山，以免發生意外。另外亦有人分享經驗，指曾經見到有人可以穿高踭鞋上山，但必須是真正高手：

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同場加映：跟曖昧女生行山突急屎 港男迫住這樣做令氣氛尷尬：本身成功在望【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

跟曖昧女生行山突急屎 港男迫住這樣做令氣氛尷尬：本身成功在望

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