$1.99抗通脹神奇漢堡Campus Burgers進駐Hayward！附菜單歷史攻略

美國加州東灣海沃（Hayward，又譯希活）華人與學生將迎來超值美食新選擇！風靡加州的平價漢堡店「Campus Burgers」，近日宣布進駐Hayward。新店選址位於使命大道（Mission Boulevard）、前身為Subway，正對區內學校，地理位置優越，開業後將為當地居民、通勤族及學生提供CP值高的美式快餐，減輕日常飲食開支。



風靡加州的平價漢堡店「Campus Burgers」，近日宣布進駐Hayward。（Instagram@campus_burgers影片截圖）

品牌2024年起家，主打香脆碎薄漢堡，原味漢堡$1.99（約16港元/約13人民幣）、芝士漢堡（起司漢堡）$2.99（約23港元/約20人民幣）。面對加州高昂餐飲成本，品牌靠極簡菜單、標準化高速出餐，主攻校園人流並以薄利多銷維持盈利。



風靡加州的平價漢堡店「Campus Burgers」，近日宣布進駐Hayward。（Instagram@campus_burgers影片截圖）

「Campus Burgers」因$1.99美元漢堡包爆紅。（Instagram@campus_burgers影片截圖）

Campus Burgers擬進駐東灣Hayward

據當地媒體《Patch》報道，此前因$1.99美元漢堡包爆紅的平價漢堡店「Campus Burgers」，近日宣布進駐東灣Hayward。新店落戶26953 Mission Blvd Ste C, Hayward，該地點前身為Subway，正對面是Moreau Catholic High School（莫勞天主教高中）。雖然官方尚未公布精確開幕日期，但消息一出，已經在附近的學生族與通勤圈引發討論。

店鋪主打美式Smashburger（壓碎漢堡）風格。（Instagram@campus_burgers影片截圖）

店鋪主打美式Smashburger（壓碎漢堡）風格。（Instagram@campus_burgers影片截圖）

↓↓主打平價壓碎漢堡↓↓

Campus Burgers什麼來頭？$1.99能吃到什麼？

「Campus Burger」故事始於2024年7月，第1家店開在SJSU（聖荷西州立大學）旁邊，一開幕就因為超高CP值與超低售價爆紅。店鋪主打美式Smashburger（壓碎漢堡）風格，牛肉餅在高溫鐵板上壓得薄薄的，邊緣煎至焦香酥脆，再夾入特製醬汁與現烘麵包。菜單走極簡路線，但並非「只有2樣東西」：

1. Hamburger（原味漢堡）：永久售價$1.99美元

2. Cheeseburger（芝士漢堡）：永久售價$2.99美元

3. 副餐與飲料：搭配現炸金黃薯條（Fries）以及自家調製、帶有果香的水果檸檬水（Crazyades）



店鋪亦供應現炸金黃薯條。（Instagram@campus_burgers影片截圖）

店鋪亦供應現炸金黃薯條。（Instagram@campus_burgers影片截圖）

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加州餐飲成本高企 憑什麼賣$1.99還不虧本？

在加州做餐飲，光是最低時薪與食材採購就壓垮不少店家。而「Campus Burgers」似乎完全不受影響，據《CBS News》報道，品牌創辦人曾明確表示，哪怕人工與食材成本飆升，他們依然堅持鎖定平價市場，不會漲價。「Campus Burgers」到底怎麼做到賣2美元（約16港元/約13人民幣）還能賺錢？《San José Spotlight》分析指出，這家連鎖店靠極致「工業化效率」盈利：

1. 極簡備料，壓低損耗：菜單基本上只圍繞牛肉餅、芝士、麵包、薯條與飲料。備料品項少，供應鏈採購成本就能壓到最低，幾乎沒有食材浪費。

牛肉餅在高溫鐵板上壓得薄薄的，邊緣煎至焦香酥脆。（Instagram@campus_burgers影片截圖）

2. 標準化出餐，靠高翻桌率賺錢：利用自動化設備與高度標準化的鐵板流程，員工幾秒鐘就能完成1個漢堡。不靠單品高利潤，而是靠「薄利多銷」的龐大售出量衝高總營業額。

店鋪採用自動化設備與高度標準化的鐵板流程。（Instagram@campus_burgers影片截圖）