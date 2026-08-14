旺角東天橋再現「相親角」！市民斥違法反遭指罵　網民轟：報食環

為了替子女找段好姻緣，內地早已興起「相親角」，即在公園或路邊展示子女個人資料，希望能與有緣人配對成功。而「相親角」這股風氣近年殺入香港，內地遊客打卡勝地之一的旺角東天橋，近日再次出現多張單張列出「相親履歷」和各項要求，更有人在現場「打點」，遇到有人駐足觀看，就上前以普通話詢問：「了解一下嗎？」當市民告知在公眾地方不能擺檔時，反遭大媽和另1名大叔指罵，甚至威嚇指「你想打，我同你打」。有網民則炮轟有關行為阻街，建議看到立即「報食環」。



「相親角」近日再次在旺角東天橋重現。（Threads@chingtungk授權圖片）

2023年旺角已出現「相親角」

翻查資料，早在2023年9月26日，旺角區有行人路的鐵欄上，已曾經見到有人掛上類似「招親廣告」；到了2025年2月，社交平台曾瘋傳旺角東行人天橋掛起「相親角」字眼，貼有多張尋伴侶人士的個人資料，從年輕到中年人士都有，單張列明婚姻狀況、收入、職業、擇偶要求、有否小孩、買樓及買車等詳細資料。

當時「相親角」上的單張顯示，徵婚者大多居住於深圳，單張下方列出了合適對象的要求，引來大量行人駐足觀望，事件引來關注，「相親角」隨即被拆除，但豈料近日捲土重來。

2023年9月26日，旺角區行人路鐵檣已有人掛上類似「招親廣告」。（網上圖片）

到了日前，有網民在Threads發帖，附上照片和影片，顯示旺角東天橋重現「相親角」，而目擊者直指「平時霸住條橋影遊客相都可以理解，但係喺度拉橫額？！極度影響市容…有無人知佢哋係咪日日都咁做？可以去邊度投訴？」。影片見到現場最少有3名大媽在「打點」，掛起一張張附有個人資料和照片的單張。

影片見到現場最少有3名大媽在「打點」，掛起一張張附有個人資料和照片的單張。（Threads@chingtungk授權影片截圖）

影片見到現場最少有3名大媽在「打點」，掛起一張張附有個人資料和照片的單張。（Threads@chingtungk授權影片截圖）

影片見到現場最少有3名大媽在「打點」，掛起一張張附有個人資料和照片的單張。（Threads@chingtungk授權影片截圖）

影片見到現場最少有3名大媽在「打點」，掛起一張張附有個人資料和照片的單張。（Threads@chingtungk授權影片截圖）

市民解釋不能霸路擺檔 遭追罵「有病，睇醫生」

另有人拍片直擊現場情況，其間1名操普通話的大媽上前詢問「了解一下嗎？」，該名男市民立即解釋上址是公眾地方，「唔可以擺檔」，但大媽聲稱「誰說的？」、「我不知道，我不太清楚」。男子繼續以香港法例解釋不能那樣做，但隨後有另1名大媽和阿叔上前幫口，男市民「寡不敵眾」，決定轉身離開和通知食環署，但該名阿叔尾隨指罵，操不純正的廣東話怒斥「有病，睇醫生」、「你想打，我同你打」、「睇你唔順眼，蝦人」。

相關影片和消息在網上瘋傳，大量網民留言指一定要舉報，「1823慢慢玩」、「非法擺賣」、「見疑即報食環」、「係咪幫人搞假結婚？」、「犯法仲咁惡」。

2025年2月，社交平台瘋傳旺角東行人天橋掛起「相親角」字眼，貼有多張尋伴侶人士的個人資料。（小紅書圖片）

「相親角」於2005年在上海成形 全國多處地方跟風

《香港01》曾報道，內地最早出現「相親角」是從2005年6月初，地點位於上海。起初是常到公園的幾十個太太們，互訴自己的子女沒有伴侶苦況，大家互相推介對象，漸漸相親角成形。及後「相親角」文化延伸至北京甚至深圳，2025年底深圳蓮花山相親角更升級改造，有2,000多個卡位，成為深圳最有名的相親場所，許多父母早上便聚集為子女物色對象，到傍晚6時至晚上7時才散去。

內地早已流行「相親角」，不少家長到來為子女尋找伴侶。（網上圖片）

內地早已流行「相親角」，不少家長到來為子女尋找伴侶。（網上圖片）

非法張貼海報罰款$2.5萬

根據香港法例第132章《公眾衞生及市政條例》第104A條，任何人未得土地擁有人、佔用人或當局准許，在私人或政府土地展示或張貼招貼或海報，即屬犯罪，一經定罪最高可判罰款港幣2.5萬元，以及每日另加罰款450元，執法人員亦可發出3,000元定額罰款通知書，並追討強制移除費用。

(Threads@chingtungk)

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日本早前出現「撞人族」，這股不良歪風疑似蔓延到香港。有女生在小紅書表示，日前上班時段乘搭港鐵東鐵綫，坐下期間被1名站立男乘客踩了一腳，但對方沒有道歉，之後樓主鄰座有空位，該名男乘客立即坐下，背囊「衝着我人就撞過來了，他的包超級超級重，撞的是胳膊」，樓主懷疑可能有20公斤重，形容被撞到「整個人頭都暈了，實在是太重了」。



樓主表示被圖中男乘客踩腳，但對方沒有道歉，對方其後坐下時，超重的背囊更撞向她的胳膊，然後「倒頭就睡了」。（小紅書圖片）

樓主上班時段乘搭港鐵東鐵綫遇到撞人族。（示意圖/資料圖片）

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