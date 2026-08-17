20多歲工程師10年前重注英偉達！賺$1.56億退休　爆下個致富機會

20多歲就賺夠1輩子的錢提早退休，真的能做到嗎？美國1名20多歲的軟件工程師，憑藉10年前精準重注買入英偉達（Nvidia，或NVDA，又名輝達）股票，滾出逾2,000萬美元（約1.56億港元）身家，順利提早退休。他在街頭受訪時分享自己的投資心得，表示10年前並未跟風追逐市場上的短期熱門股，而是專注尋找未來10至15年具備顛覆性爆發力的關鍵技術。而他更指出下一個能帶來巨大回報的科技領域已非AI，而是正處於商業化起步階段的量子計算。



英偉達於2016年8月股價約1.4美元，並於2026年5月14日創出歷史高位236.265美元，升幅約168倍。圖為英偉達行政總裁黃仁勳。資料圖片。（Reuters）

英偉達於2016年8月股價約1.4美元，並於2026年5月14日創出歷史高位236.265美元，升幅約168倍。（Reuters）

英偉達過去10年漲幅逾2.1萬% 靠1招精準重押

該名美國工程師在在街頭接受YouTuber的訪問，自爆早在10年前，自己20多歲深入研究股票，當時大多數投資者都將英偉達視為生產電腦顯示卡的硬件廠商，但學術界與技術業界已將GPU晶片視為推動人工智能（AI）發展的核心底層硬件，他果斷買入英偉達股票並長期持有，令他累積賺得超過2,000萬美元（約1.56億港元）的身家，直接財富自由，順利實現提早退休的人生目標。

資料顯示，英偉達於2016年8月股價約1.4美元，並於2026年5月14日創出歷史高位236.265美元，升幅約168倍。

美國工程師（右）在20多歲時押重注在英偉達股票，爽賺2,000萬美元後可以提早退休。（AI生成圖片）

美國工程師（右）在20多歲時押重注在英偉達股票，爽賺2,000萬美元後可以提早退休，又指下一波投資機會是看好「量子計算」。（AI生成圖片）

下個財富爆點不是AI？下一波看好「量子計算」

那對於普通投資者來說，下一個財富爆點在哪裡呢？該名工程師大方分享個人看法，直指能帶來驚人回報的科技爆發點已經不是AI，而是正處於商業化起步階段的「量子計算」（Quantum Computing）。Bloomberg科技分析指出，量子計算正逐步從理論實驗室走向商業應用，極有可能重演當年半導體與AI的爆發軌跡，一旦關鍵的硬件錯誤率問題獲得突破，市場需求將呈現爆發式增長。

全球量子計算市場具有極高的潛力。（AI生成圖片）

專家警示：概念股具高投機性 慎防破產風險

GlobeNewswire最新數據顯示，全球量子計算市場規模預計在2035年將大幅飆升至218.7億美元（約1,706億港元）。不過專家特別提醒投資者，量子計算領域目前仍處於早期階段，單一概念股目前仍具備極高投機性，個別企業隨時面臨技術路線被淘汰或資金鏈斷裂破產的風險。

（綜合）

其他報道：亡父默默留下18張台積電股票！值逾3000萬新台幣 女兒心情卻複雜

「最心痛是愛得太遲，有心傾訴，不可等某個日子」！台灣1名作家在網上分享，表示1位女性朋友的父親總共有4名孩子，可惜「都跟他不親」，過世時4名孩子處理亡父遺產時，才發現父親生前踏單車到證券公司購買18張台積電股票，連同其他基金，價值至少3,000多萬新台幣（約750萬港元），父親甚至「想的很遠」，為了為孩子節省遺產稅，所以用他們名字開立證券戶口。



該名父親明明只是「不懂股票的鄉下人」，為何想到購買台積電股票？原來女兒在台積電工作，他相信「台積電是家不錯的公司」，所以課金支持。朋友因為「父親的遺愛，突然多了不少存款」，但心情很複雜，她更希望父親可以在世時，「對自己好一點，或者花更多時間跟他們這4個孩子親近點」。



父親到證券公司購買18張台積電股票，連同其他基金，價值至少3,000多萬新台幣（約750萬港元）。（AI生成圖片）

父親和4名孩子都不親近

作家黃大米在其facebook專頁表示，1位女性朋友的父親住在屏東，名副其實是「1個不懂股票的鄉下人」，為人勤儉，生前與4名孩子都不親近。

留下18張台積電股票 市值3,000多萬新台幣

父親離世後，4名孩子才發現父親將300多萬（約75萬港元）退休金全部購買台積電股票，多達18張，當時股價只是200多元，父親「不是透過App也不是透過電話，而是騎着腳踏車到證券公司，用最傳統的方式來買股票」，單單是18張台積電股票，目前價值高達3,000多萬新台幣（約750萬港元）。父親每個月另有其他固定收入，多達2萬多新台幣（約5,000港元），繼續加碼購買其他基金，獲利都有超過5成。

全文：亡父默默留下18張台積電股票！值逾3000萬新台幣 女兒心情卻複雜