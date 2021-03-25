陳肇始將「瑕疵」讀成「瑕癖」　23個廣東話常見錯字　你識讀嗎？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-25 13:18

【廣東話 / 正音 / 讀錯字】港府昨日（24日）急剎停接種復必泰（BioNtech）新冠肺炎疫苗，食物及衞生局長陳肇始會見傳媒交代事件時，竟三度將「瑕疵」讀錯成「瑕癖」，引起網民熱烈討論。廣東話一字多變，即使是母語都難免有機會讀錯，鬧成笑話，以下23個詞語，大家又有信心全部讀得正確嗎？最後1個相信人人都讀錯過！

食物及衞生局長陳肇始24日會見傳媒交代事件時，竟三度將「瑕疵」讀錯成「瑕癖」，引起網民熱烈討論。（資料圖片）

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有網民發現，陳肇始昨日讀稿解釋事件時，不斷將「瑕疵」讀成「瑕癖」，包括「有啲包裝嘅『瑕癖』」、「就呢個『瑕癖』要進行調查」，以及「佢哋都係發現有『瑕癖』」，三度讀錯都未有為意。

其實公眾人物將字錯誤發音事有發生，前特首曾蔭權曾被指將「造詣」讀成「做紙」、「冗長」變「康牆」，而歌手陳奕迅亦有傳錄製歌曲《苦瓜》時，將一句「到大悟大徹將虎嚥的昇華，等消化學『沏』茶」，誤唱成「切茶」，後經填詞人黃偉文提醒後才重新錄音更正。

有傳陳奕迅錄製歌曲《苦瓜》時，將「到大悟大徹將虎嚥的昇華，等消化學『沏』茶」，誤唱成「切茶」。（GettyImages）

面對不懂得的字，很多人都會選擇「有邊讀邊」，但原來這樣做很容易「中伏」，以下就盤點了23個廣東話常見讀錯音的詞語，大家不妨挑戰一下▼▼▼

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