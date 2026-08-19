打風？天文台預測南海低壓區今發展+路徑奇特！AI料雙旋共舞西登

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／熱帶氣旋】本星期打風？更有「雙颱風共舞」？天文台表示，位於南海北部的廣闊低壓區會在今明兩日移向海南島一帶並稍為發展，該低壓系統在橫過海南島後的動向有較大變數，可能在接近週末以偏北方向靠近北部灣至雷州半島一帶，亦有可能轉向東北靠近廣東沿岸。此外，位於台灣以東的低壓區會在未來一兩日大致移向福建至浙江一帶。



天文台表示，一道廣闊低壓槽會在未來數日影響南海北部至呂宋以東海域，而低壓槽上可能有兩個低壓區。（AI天氣模式風烏）

天文台：南海北部低壓區會稍為發展，較大機會移向海南島一帶

天文台預料，位於南海北部的低壓區會稍為發展，並在未來一兩日有較大機會移向海南島一帶；位於呂宋以東的低壓區會大致移向台灣一帶。

AI風烏 + ECMWF預測「雙颱風共舞」香港西面登陸

3大AI天氣模式風烏、伏羲、盤古，以及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都預測會有「雙旋共舞」情況，當中1個熱帶氣旋會在8月18日至8月22日左右影響南海。其中AI風烏預測，該熱帶氣旋會在8月18日至8月20日移向海南島，但隨後90度大轉彎，往北移動在香港西面湛江附近登陸。

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AI風烏預測，該熱帶氣旋會在8月18日至8月20日移向海南島，但隨後90度大轉彎，往北移動在香港西面湛江附近登陸。（AI天氣模式風烏）

AI風烏預測，該熱帶氣旋會在8月18日至8月20日移向海南島，但隨後90度大轉彎，往北移動在香港西面湛江附近登陸。（AI天氣模式風烏）

ECMWF預測熱帶氣旋香港近距離西登

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）也預測，該熱帶氣旋會先移向海南島，隨後轉彎往東北方向移動，8月21日至8月22日在香港近距離西登。

即看ECMWF最新颱風路徑預測▼▼▼

ECMWF預測，該熱帶氣旋會在香港近距離西登。（ECMWF）

ECMWF預測，該熱帶氣旋會在香港近距離西登。（ECMWF）

AI伏羲、AI盤古預測略不同

至於AI伏羲及AI盤古，同樣預測會有熱帶氣旋影響南海，但強度與路徑與AI風烏和ECMWF預測的略有不同。

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AI伏羲同樣預測會有熱帶氣旋影響南海，但強度與路徑與AI風烏和ECMWF預測的略有不同。（AI天氣模式伏羲）

即看盤古最新颱風路徑預測▼▼▼

AI盤古同樣預測會有熱帶氣旋影響南海，但強度與路徑與AI風烏和ECMWF預測的略有不同。（AI天氣模式盤古）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，位於南海北部的廣闊低壓區會在今明兩日移向海南島一帶並稍為發展，受其與中國東南部的高壓脊共同影響，廣東沿岸風勢較大及有驟雨。該低壓系統在橫過海南島後的動向有較大變數，可能在接近週末以偏北方向靠近北部灣至雷州半島一帶，亦有可能轉向東北靠近廣東沿岸。此外，位於台灣以東的低壓區會在未來一兩日大致移向福建至浙江一帶。隨著整個低壓系統靠近中國東南沿岸至華南一帶，週末至下週初該區天氣不穩定，驟雨增多及有狂風雷暴。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫27°C至33°C，暫時最高吹6級風。