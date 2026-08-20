大馬17歲女嚮導遭中國男騙回家　6小時性侵5次　踩外牆冷氣機逃走

馬來西亞雪蘭莪州靈市發生1宗性侵禁錮案。1名年僅17歲的兼職女地陪（伴遊／在地嚮導），報稱遭1名中國籍男遊客以「幫忙搬重物」為由將其誘騙至住所，她隨中國男進入住所後，遭對方持刀威脅並禁錮房間長達6小時，其間她遭膠帶捆綁手腳、蒙眼性侵5次並強迫服下不明藥物及飲料。直到深夜，她趁中國男下樓取外賣，用刀割開窗戶膠帶，冒險踩着外牆冷氣機跨越2戶敲窗求救，最終成功逃走，被熱心女子救下。



男子發現受害女逃跑後，使用受害女遺留下來的手機聯繫其姐姐，反咬受害女發瘋並企圖「仙人跳」。當地警方已接報並展開調查，受害女子事後被送往醫院驗傷，在留院觀察三天後已出院，目前正接受心理輔導與治療。



1名年僅17歲的兼職女地陪，報稱遭1名中國籍男遊客以「幫忙搬重物」為由將其誘騙至住所，用膠帶綁住手腳，並用口罩蒙住其雙眼。（AI生成圖片）

中國男涉假借搬重物將女地陪騙回家 禁錮6小時下藥性侵5次

據《中國報》報道，事發於4月24日下午5時許，1名年僅17歲的兼職女地陪在接獲預約後，隨即乘坐該名中國籍男子的車輛前往旅遊地點，途中男子聲稱需要先返回住所拿取衣服及搬運物品；抵達住所後，男子又稱物品太重，需要受害女上4樓幫忙，豈料受害女一踏入房間，男子隨即將門反鎖，掏出刀抵住她的脖子威脅。

在長達6小時的禁錮過程中，男子不僅對其實施5次性侵，更強迫她飲用不明飲料及吞服藥丸導致其頭暈目眩。（AI生成圖片）

男子隨後用膠帶綁住受害女的手腳，並用口罩蒙住其雙眼，在長達6小時的禁錮過程中，男子不僅對其實施5次性侵，更強迫其飲用不明飲料及吞服藥丸；受害女為了讓自己保持清醒，不斷用指甲狠狠掐自己。

最終受害女趁疑犯下樓取外賣時，用刀割開窗戶膠帶，冒險踩着外牆冷氣機跨越2戶敲窗求救，最終被熱心女子救下。（AI生成圖片）

受害女踩外牆與冷氣機外機逃跑 疑犯事後反咬仙人跳

禁錮期間，受害女曾以上廁所為由尋找逃生機會，但廁所是封閉式空間，並未設置窗戶，最終未能逃脫。直到深夜，男子身穿疑似僧侶的服飾下樓取外賣並鎖上大門，受害女見狀隨即反鎖房門，並使用刀具切斷纏繞在窗戶上的膠帶，她踩着外牆與冷氣機外機跨越2戶猛烈敲擊窗戶大聲呼救；凌晨12時許，受害女被1名熱心女子發現並將其救入室內協助報警。

男子發現受害女逃跑後，隨即拿起受害女遺留的手機聯繫其姐姐，反咬受害女發瘋並企圖對他進行「仙人跳」（設局敲詐），隨後便乘坐接應車輛逃離現場。

男子發現受害女逃跑後，隨即拿起受害女遺留的手機聯繫其姐姐，反咬受害女發瘋並企圖對他進行「仙人跳」（設局敲詐）。（AI生成圖片）

男子疑視像通話向朋友展示性侵過程

受害女事後透露，男子在禁錮期間曾拿出大行李箱及黑色垃圾袋問她「塞不塞得進去」，讓她感到極度恐慌，深怕遭殺害棄屍。她更透露，自己從蒙眼的口罩縫隙中發現，男子疑似全程錄影並與朋友視像通話展示性侵過程；對方還多次索要其銀行帳戶，疑似想用一筆錢來掩蓋自己的惡行，將這場性侵包裝成性交易。

八打靈再也警區主任山蘇丁表示，警方接報後，已援引《刑事法典》第376條（強姦）展開调查，調查報告已正式提呈予副檢察司，正等待進一步起訴指示。受害女子事後被送往醫院驗傷，留院觀察三天後出院，目前正接受心理輔導與治療。

（《中國報》）

其他報道：女子去酒吧遭陌生男投偉哥！警指「無犯罪事實」不立案 她誓追究

安徽滁州發生1宗恐怖的酒吧下藥事件！1名女子與朋友到酒吧消遣時，遭1名陌生男子搭訕並進行性騷擾。閉路電視拍到，男子趁女子去洗手間之際，涉嫌將壯陽藥「偉哥」偷偷倒入其酒杯中，女子喝後發現杯底有粉紅色凝膠，隨即報警。



當地警方最初以「無犯罪事實」為由不予立案，並協調雙方以1.3萬人民幣（約1.5萬港元）達成和解。惟女子事後諮詢專業律師後，堅信陌生男下藥的行為已涉嫌犯罪，隨即撤銷和解協議，並退還全部賠償金，誓言要透過法律程序追究到底。



程女去洗手間期間，韓男涉嫌將壯陽藥「偉哥」偷偷倒入其酒杯中。（AI生成圖片）

涉事男子性騷擾 摸女子大腿和雙手摟腰

據《荔枝新聞》報道，事發於今年3月12日，事主為姓程女子，她當晚與朋友在安徽滁州某酒吧消遣，其間1名陌生男子上前搭訕勸酒，隨即更叫來姓韓男子加入。韓男在未經程女同意下，強行坐在程女身邊，更公然摸其大腿及雙手摟腰，程女受驚下隨即將韓男推開。

韓男拿出1袋英文包裝的藥物向程女展示，程女即時用手機翻譯掃描，發現藥物內含有100mg的西地那非，即「偉哥」的成分。（《荔枝新聞》影片截圖）

趁女子去洗手間之際向酒杯下藥

程女在酒吧期間曾上洗手間，而回來後韓男拿出1袋純英文包裝的藥物向程女展示，程女即時用手機翻譯掃描，發現藥物內含有100mg的西地那非，即「偉哥」的成分。韓男要求程女繼續喝酒，她表示「我喝了一口，然後就倒了」，經查看酒杯後，「發現這個杯子裏面有粉色凝膠樣的東西，所以報警了」。酒吧內的閉路電視畫面顯示，韓男趁程女去洗手間之際，偷偷將壯陽藥「偉哥」倒入其酒杯中，並在程女回座前倒滿酒杯掩飾。安徽滁州發生1宗恐怖的酒吧下藥事件！1名女子與朋友到酒吧消遣時，遭1名陌生男子搭訕並進行性騷擾。閉路電視拍到，男子趁女子去洗手間之際，涉嫌將壯陽藥「偉哥」偷偷倒入其酒杯中，女子喝後發現杯底有粉紅色凝膠，隨即報警。

當地警方最初以「無犯罪事實」為由不予立案，並協調雙方以1.3萬人民幣（約1.5萬港元）達成和解。惟女子事後諮詢專業律師後，堅信陌生男下藥的行為已涉嫌犯罪，隨即撤銷和解協議，並退還全部賠償金，誓言要透過法律程序追究到底。



程女去洗手間期間，韓男涉嫌將壯陽藥「偉哥」偷偷倒入其酒杯中。（AI生成圖片）

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韓男拿出1袋英文包裝的藥物向程女展示，程女即時用手機翻譯掃描，發現藥物內含有100mg的西地那非，即「偉哥」的成分。（《荔枝新聞》影片截圖）

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