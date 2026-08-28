旅遊巴九巴開車門行駛　伯伯乘客雙手緊握扶手　司機涉違法可罰款

打開車門行駛好危險！近日網上流傳兩段影片，有旅遊巴及九巴司機開着車門於馬路行駛，九巴是後車門打開着，坐在關愛座的1位伯伯全程雙手緊握着扶手，影片中未聽到有乘客提醒司機。



有網民留言表示，「當你坐喺架曬咗成個下午太陽嘅旅遊巴，個冷氣顯示車廂溫度係50度，點開冷氣都唔涼，你都會開住門開車，唔係載緊客又有咩問題？影響到你？」。



不過其實行駛期間打開車門是違反香港法例，根據第374G章《道路交通(交通管制)規例》第44條，任何人不得開啟，或致使或允許打開在道路上的汽車或拖車的任何車門，以致對任何人造成傷害或危險，否則可處2,000港元罰款。



有輛旅遊巴開着車門於馬路行駛。（Threads@just4meon1y）

有網民於Threads發文發片，見到有輛旅遊巴開着車門於馬路行駛，他於帖文寫道「揸得攰都要抖下氣㗎，涼過開冷氣」。

旅遊巴九巴開車門行駛 伯伯乘客雙手緊握扶手

隨後有九巴乘客留言分享影片表示，「今日（8月26日）都見到冇閂門開車」。影片見到，九巴後車門於行駛期間打開着，坐在關愛座的1位伯伯全程雙手緊握着扶手，影片中未聽到有乘客提醒司機。

有輛旅遊巴開着車門於馬路行駛。（Threads@just4meon1y）

有輛旅遊巴開着車門於馬路行駛。（Threads@just4meon1y）

有輛旅遊巴開着車門於馬路行駛。（Threads@just4meon1y）

九巴後車門於行駛期間打開着，坐在關愛座的1位伯伯全程雙手緊握着扶手。（Threads@rushia_saiko_0122）

影片中未聽到有乘客提醒司機後車門開着。（Threads@rushia_saiko_0122）

網民：最快令部車涼爽啲嘅方法

有網民留言稱，打開車門行駛的原因是「部車曬咗成個下晝嘅話，呢個係最快令到部車涼爽啲嘅方法」，有人猜測為了「散走車內氣味」。

有網民表示，「細個搭巴士不時都見到開住前門行車，有時企滿人都照開可也」。有網民指出現時的巴士安全系統更先進和安全，「所有嘅巴士正常應該未閂門畀唔到油」，發布九巴未關後車門影片的乘客就說「有啲舊車冇尾閘鎖」。

有網民分享目擊過的事件，「見過有石油氣的士開住門走（好明顯係司機唔知道未閂門），結果就撞到前面架的士，結局就不得而知」。

（Threads@just4meon1y / Threads@rushia_saiko_0122）