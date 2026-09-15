多倫多163cm華美女嫁122cm侏儒男　無懼網民惡言　最萌身高差惹議

加拿大多倫多一對跨國夫婦，女方比丈夫高出約41厘米，憑藉一組「最萌身高差」的婚紗照在社交平台引發熱烈討論。女方是身高約163厘米的華裔美女企業家安妮塔·溫·李（Anita Wing Lee），男方則是患有侏儒症（即軟骨發育不全症）、身高僅122厘米的非裔工程師蒂姆·穆圖（Tim Muttoo）。兩人歷經多年的友情長跑，成為情侶後克服世俗眼光與網民的惡意質疑，於2025年結為夫婦。



李女與蒂姆經歷多年友情長跑，成為情侶後無懼世俗眼光與惡意攻擊，於2025年結為夫婦。（Instagram@anitawinglee）

外貌與女方理想伴侶差距大 表白數次遭拒絕

這段愛情故事始於2021年，李女在朋友的派對上認識蒂姆，2人接受在加拿大媒體《CP24》訪問時回顧心路過程，李女坦言起初只把對方當成普通朋友，當蒂姆向她表白心意時，她因為害怕破壞友情，加上蒂姆的外貌與她心目中「理想伴侶」的條件相距甚遠，因而數度婉拒，多次向對方強調「我們只能做朋友」。

2人於2025年6月完婚，婚紗照在社交平台Instagram爆紅。（Instagram@anitawinglee）

李女與蒂姆經歷多年友情長跑，成為情侶後無懼世俗眼光與惡意攻擊，於2025年結為夫婦。（Instagram@anitawinglee）

然而，隨着相處時間增多，李女逐漸打破了過去對「理想伴侶」的既定外貌框架，發現蒂姆具備了她所渴求的所有內在特質：「他很善良，有領導力，也很有遠見。」最終由朋友變成情侶，然後共組家庭。



他很善良，有領導力，也很有遠見。 李女對丈夫的評價

李女與蒂姆於2025年舉辦婚禮，一組「最萌身高差」的婚紗照在Instagram爆紅， 迅速累積數萬讚好。（Instagram@anitawinglee）

「最萌身高差」婚照爆紅

然而，李女其後受到澳洲無肢勇士力克·胡哲（Nick Vujicic）愛情的啟發，開始反思擇偶標準，隨着相處時間增多，李女逐漸打破了過去對「理想伴侶」的既定外貌框架，發現蒂姆具備了她所渴求的所有內在特質：「他很善良，有領導力，也很有遠見。」最終由朋友變成情侶，然後共組家庭。2人於2024年9月訂婚，並於2025年舉辦婚禮，一組「最萌身高差」的婚紗照在Instagram爆紅， 迅速累積數萬讚好。

李女與蒂姆於2025年舉辦婚禮，一組「最萌身高差」的婚紗照在Instagram爆紅， 迅速累積數萬讚好。（Instagram@anitawinglee）

化身「留言護衛」擊退網絡暴力

這段婚姻雖然收穫了不少網民祝福，但也不乏嘲諷與質疑。面對排山倒海的網絡惡意留言，李女一度感到難以應對。蒂姆隨即果斷扮演起「留言護衛」（Comment Shield）的角色護妻，過濾攔截不良留言。



2人正在準備新書講述這段愛情故事，並於今年9月出版。（Instagram@anitawinglee）

對比起網民的惡意留言，2人更珍視那些被他們故事打動的聲音。李女感動地表示：「我們收到過很多非常感人的留言。有些人覺得我們打開了他們的心，讓人相信愛情還有更多可能。」

我們收到過很多非常感人的留言。有些人覺得我們打開了他們的心，讓人相信愛情還有更多可能。 李女珍惜網民留言

蒂姆作為One Drop Global聯合創辦人，與妻子致力為弱勢地區提供潔淨水源。（Instagram@anitawinglee）

投身水資源項目慈善 新書傳遞正能量

蒂姆是傑出的工程師與企業家，也是國際水資源慈善組織H2O4ALL與One Drop Global的聯合創辦人，致力為弱勢地區提供潔淨水源。為傳遞正能量，蒂姆將2人的心路歷程寫成新書 《Love Can Grow: Knowing Your Worth, Building Real Connection and Finding True Love》，該書已於今年9月1日出版，而他們將繼續透過官方網站Anita&Tim官方網站與社交平台分享生活的點滴。

李女與蒂姆經歷多年友情長跑，成為情侶後無懼世俗眼光與惡意攻擊，於2025年結為夫婦，並出版新書講述心路歷程。（Instagram@anitawinglee）

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