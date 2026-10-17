無血便無腹痛！女子要大便愈來愈用力兼糞便不成形　驚揭患大腸癌

沒有血便、沒有腹痛，但卻確診大腸癌！台灣胃腸肝膽科醫師林詮斌在Threads分享個案，指1名50多歲女病人求診時表示「這兩個星期大便都不成形」，但沒有血便和明顯腹痛，只是最近排便要越來越費力，「每次都要很用力才排得出來」。



女病人求診表示「這兩個星期大便都不成形」，而且排便越來越費力。（AI生成圖片）

女病人如此情況，一般人可能會認為：

1. 是不是吃壞肚子？

2. 最近腸胃比較差？

3. 還是年紀大了，排便本來就容易不順？



林醫生為她安排大腸鏡檢查，結果在乙狀結腸發現惡性腫瘤，而且腫瘤造成腸道狹窄，目前轉至醫學中心接受後續治療。（AI生成圖片）

由於女病人排便習慣已經持續改變，所以林醫生為她安排大腸鏡檢查，結果在乙狀結腸發現惡性腫瘤，而且腫瘤造成腸道狹窄，目前已轉至醫學中心接受後續治療。

林醫生指出，大腸癌補人不一定會「腹痛」或「大量血便」，有時「總覺得排不乾淨」都可能是症狀。（AI生成圖片）

大腸癌不一定會先用「腹痛」或「大量血便」提醒你。 林醫生提醒

林醫生指出，有時真正症狀最容易被忽略的，就是「排便習慣跟以前不一樣了」，例如：

1. 排便次數改變

2. 糞便形狀不同

3. 大便越來越難

4. 總覺得排不乾淨



林醫生提醒，如果排便習慣有改變，，甚至持續一段時間和越來越明顯，請盡快求醫。（Threads@paulandfinna圖片）

林醫生亦解釋「當然，這些情況不代表一定是大腸癌」，仍有很多其他原因可能造成排便改變，但如果持續一段時間，甚至越來越明顯，切勿因為「沒有痛、沒有血」而一直拖延病情，尤其是40歲以上人士，請盡快求醫。

有些疾病早期真的很安靜。 林醫生

（Threads@paulandfinna）