啟德連鎖遊戲中心掟彩虹！代幣被判砸界失大獎　現場照曝光惹爭議

掟彩虹遊戲中獎與否經常惹起爭議！有網民在社交平台發文，表示早前到啟德天璽天Mall某間日本連鎖遊戲中心玩掟彩虹，認為代幣擲中圓圈內、「落喺大獎範圍入面」，可惜副店長兩度上前查看，仍判定他的代幣是砸界，事主只好事後電郵至客服反映情況。事主其後不滿客服未有提供足夠證明，如任何片段或圖片作證，只回覆「已翻查相關影像，認為銀幣右邊砸界，因此維持原判」。事件至今沒有後續跟進，對此大感失望，「我自問都唔係使得少（錢）嘅玩家，一個月幾千蚊少不了」、「原來喺呢度玩遊戲：店方講唔中，就係唔中，客人想核實，唔得」。



有網民到啟德連鎖遊戲中心掟彩虹，不滿擲中大獎卻被判砸界，引發網民熱烈討論。（「threads＠blazer0093」圖片）

大多網民力撐樓主應要被判中獎，同時批評店方太「緊手」（亦作「手緊」），「唔係為咗乜嘢禮物，而係好掃興同埋好唔抵」、「唔想畀人中，不如改啲無用嘅超大公仔算啦」。不過有留言認為事主所望的角度，和店方以垂直角度和視像判定系統（VAR）看的確有偏差，若然代幣並非置中，的確可被判「唔中」。



代幣擲中圓圈 被判「砸界」失大獎

「記錄一件荒誕的事」，該顧客在threads帳號發帖大呻，透露於8月15日和家人到啟德天璽天Mall某間日本連鎖遊戲中心玩掟彩虹遊戲，指當時其中1個擲出的代幣「以我同家人喺枱外由上向下望嘅角度，四邊都冇掂黑線，周邊仲見到有紅邊」，認為該代幣正正「落喺大獎範圍入面」。從樓主上傳照片可見，其投擲代幣位置目測未有觸碰四邊黑線，四周可見圓圈的紅底、且明顯有空位。職員見狀即時通知主管，但「副店長過嚟望咗一眼，講咗句『唔中』，就行返入員工室」。

從事主角度看，其投擲代幣置在圓圈範圍內。（「threads＠blazer0093」圖片）

從照片見到，代幣未有觸碰四邊黑線，四周可見圓圈的紅底、且明顯有空位。（「threads＠blazer0093」圖片）

事主不服裁判 要求走近彩虹池查看被拒

樓主指，他和家人都不服該名副店長的裁判，想要求店長處理，惟職員告知店長當天放假。擾攘一輪後，副店長再次現身，樓主等人要求走到彩虹池範圍附近，打算「由更接近垂直嘅角度親眼核實銀幣位置」，但被拒絕。副店長向他們表示，可以代為用手機拍片，但如若有任何投訴「只可以向CS（客服）提出」，對方之後提供客服電郵以及其英文名，便推走代幣。

事主電郵至客服投訴 不滿回覆

樓主翌日（16日）聯絡客服，本來以為對方會提供CCTV片段或截圖作證明，但只獲回覆「已翻查相關影像，認為銀幣右邊擲界，因此維持原判」，至於他們不滿現場處理方式，客服則表示往後會加強培訓；當他提出要和店舖高層溝通，客服告知會向上級傳達，而至今仍未收到回覆。

樓主坦言，明白店方有最後決定權，但不能理解為何不准他們上前共同核實代幣位置，客服事後亦沒有提供任何證據，清楚指出代幣那些位置碰到黑色線。

當時店舖使用視像判定系統，可見代幣和樓主所看的角度明顯有不同。（「threads＠blazer0093」圖片）

事主感失望 質疑：強迫客人接受店方結論

樓主稱被事件困擾，「老實講，玩遊戲係求開心，我自問都唔係使得少（錢）嘅玩家，一個月幾千蚊少不了」，但是次經歷讓他明白，「原來喺呢度玩遊戲：店方講唔中，就係唔中，客人想核實，唔得」。他續指並非介意得獎與否，明白雙方看的角度或不一樣，但不滿店方給予「唔中」的理由就是「你砸界」，求助客服無援，反而是強迫客人接受店方結論，形容「心情由憤怒、失望、沮喪，到宜家已經慢慢變得無感」，揚言不會再光顧涉事店舖，「既然店方都唔重視客人嘅意見，咁你哋都唔好再想喺我身上撈到一分一毫」。

網民批評店方過份嚴苛

事件引來網民熱烈討論，不少人認為樓主擲出的代幣理應被判中獎，「四邊都有紅色底，咁都計唔中？」、「點睇都見到有個紅圈圈住個幣喎」，質疑店舖職員過份嚴苛，「幾耐先有人掉到咁接近，好心就畀人（中）當宣傳啦」、「唔想畀人中，不如改啲無用嘅超大公仔算啦」、「慳1份獎品輸晒個形象，如果第日完全冇人玩唔好問點解 」。



大獎係咪樓上嘅天璽天？ 網民揶揄

網民建議向消委會或海關投訴

亦有人建議事主向消委會或海關投訴，「唔係為咗乜嘢禮物，而係好掃興同埋好唔抵」「呢張圖基本上可以報海關。唔係獎唔獎品問題，而係公道」。

若放大畫面後，可見代幣並非置中在圓圈內，亦似是輕微碰到黑邊。（threads圖片）

雙方角度不一致爭議 網民：中唔中係有啲商榷

惟有人覺得是雙方的角度不同，認同VAR放大畫面後，代幣的確不是置中，「你要放就放垂直俯瞰圖，你張圖都唔係垂直，根本唔可以作準」、「玻璃打斜（睇）你以為冇砸界，正面睇的確係掂到黑邊」、「我中過大獎，嗰刻喺我視覺係砸晒界嘅，係職員講先知中咗，所以應該係角度問題」，但就認同店方處理手法未如理想，「去到大獎呢啲爭議，畀客人入去望會更加好」、「成件事處理得唔好，如果我係老細就緊係確保你開開心心，下次再返嚟幫襯，咁有爭議都唔爭在一隻公仔，做生意長線㗎嘛」。

張圖唔係垂直，根本唔可以作準 網民意見

（threads＠blazer0093）