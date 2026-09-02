好友癌逝寄來遺物！開箱驚見山積模型附紙條　網民淚崩：男孩浪漫

好友遺物往往是留給在世者最後的情感寄託。日本輕小說男作家「奈輝」在社交平台X（前稱Twitter）最近連發多則帖文，慨嘆自己人到中年患有長期疾病，好景不常，學生時期班上有26人，其中4名同學兼好友因癌症病逝，遺下妻兒。奈輝鼓起勇氣，堅定表示「要戰鬥，不會輸給這個病，我一定會好起來的」。



正當奈輝頑強抵抗病魔之際，接到其中1名癌逝好友的妻子的來電，亡夫留下遺物，希望將紙箱寄給他，好友的妻子先詢問他是否願意接收，奈輝請求對方先檢查箱內遺物，如果沒有問題，可以選擇貨到付款。當時奈輝心想，若遺物中有成人用品，希望亡友原諒他直接扔掉。



奈輝收到紙箱和紙條，寫上「我來不及趕到，剩下的事情請你處理，我帶不走這些紙箱」，箱內有大批「山積模型」，好友買完未拆封，越堆越多，好像小山一樣。（X@naki0734圖片）

之後奈輝收到紙箱，內有紙條，寫上「我來不及趕到，剩下的事情請你處理，我帶不走這些紙箱」。奈輝開箱後發現內裏有大批「山積模型」，好友買完卻來不及組裝，未拆封的模型盒越堆越多，好像小山一樣。奈輝笑言以前和好友說過自己都有類似「困境」，甚至引來妻子不滿，現時好友反而給他增添了更多「壓力」。



你現在一定在嘲笑我又困惑又慌張，對吧？ 奈輝估計

奈輝同時上載2張照片，交代亡友的「山積模型」，包括：

1. 高達系列

2. 跑車系列

3. 四驅車系列

4. 新世紀福音戰士女角色綾波麗



奈輝收到紙箱和紙條，寫上「我來不及趕到，剩下的事情請你處理，我帶不走這些紙箱」，箱內有大批「山積模型」，好友買完未拆封，越堆越多，好像小山一樣。（X@naki0734圖片）

這堆沉重卻充滿男孩子浪漫的遺物，感動許多網友：

「你承擔朋友的『罪孽』，真是個感人的故事」

「一份無法拒絕的臨別禮物，我想你的朋友現在大概正咧嘴笑着豎起大拇指吧」

「朋友笑着安息」

「男孩的浪漫」

「希望你早日康復」



山積意指模型、玩具或書籍買了卻一直沒有時間組裝或閱讀，導致盒子在家裡「堆積如山」。（AI生成圖片）

註：「山積」源自日語「積ん読」與「山積み」，意指模型、玩具或書籍買了卻一直沒有時間組裝或閱讀，導致盒子在家裡「堆積如山」。



（X@naki0734）