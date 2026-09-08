屯馬綫男乘客口水鼻涕狂滴！目擊者：好多人嚇到彈開　網民籲體諒

見到陌生人身體情況異常，理應在能力範圍內伸出援手。本港1名男子在Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」上載影片，長約8秒，相信現場是港鐵屯馬綫列車車廂內，1名男乘客獨自坐在一排座椅上，相鄰座位無人坐，其身邊亦無人站着。男乘客一直低頭狂滴唾液和鼻涕，分泌物滴在地面，但完全見不到男乘客容貌，當列車到站時車身微微晃動，男乘客的身體亦隨之微晃，且一直坐在座位上。



樓主形容「好多人見到都彈開晒，個師奶以為咁好有位坐，坐低咗一陣，跟住嚇到成個彈起身，連手機都跌埋」，詢問其他網民「如果你喺現場，你會點做？」。



男乘客一直低頭狂滴唾液和鼻涕，分泌物滴在地面。（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

帖文引來許多網民留言，估計該名男乘客情況異常原因：

「係咪飲醉咗？」

「瞓覺漏口水？」

「吸咗依托咪酯，做緊『太空人』？」



男乘客一直低頭狂滴唾液和鼻涕，分泌物滴在地面。（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

有網民質疑在場人士袖手旁觀：

「叫職員幫手報警」

「盡快報警，人命嚟」

「仲影？立即幫手報警」

「可能有病，應該打999」

「𠵱家啲香港人嘥X氣，見到咁，係咪應該正常問一下人哋有冇事，而唔係影X人」



當列車到站時車身微微晃動，男乘客的身體亦隨之微晃，且一直坐在座位上。（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

港鐵列車車廂內設有不同緊急設備，乘客可於緊急情況下使用，包括緊急通話器手掣或按鈕，乘客拉下緊急通話器手掣或按下緊急通話器按鈕，可以即時和車長通話。

（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」）