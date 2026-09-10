本港室內禁煙，且已全面禁止在公眾地方管有電子煙、加熱煙等另類吸煙產品，公共交通工具亦早已不准吸煙。不過本港社交平台Threads瘋傳影片，港鐵車廂內有女子公然吸食電子煙至少5分鐘，當被其他乘客指摘時，女子更以英文反駁。然而港鐵職員到場後，女子即改以廣東話否認吸食電子煙，但有2名男乘客挺身表示可以作證實明女子有吸食電子煙，直指「影低晒喇」，最終女子被港鐵職員帶下車。



影片引來網民熱議，批評女子離譜，大讚男乘客「做得好」，「阿叔好嘢，擊退無恥煙鏟」、「你（女子）大鑊了，車廂食煙都犯法，仲要帶電子煙喺身出街，監都有得坐!」、「講兩句英文就以為自己似ABC？一句就露餡啦」。



港鐵：已發出擬檢控通知書

港鐵回覆《香港01》表示，根據紀錄，9月7日下午約2時許，東鐵綫一列車車長接獲乘客反映，車上有一名女乘客懷疑吸食電子煙，職員於大學站安排該名乘客下車，並通知警方到場，其後亦向該名乘客發出擬檢控通知書。港鐵提醒乘客，任何人士不得在鐵路處所內吸煙或使用電子煙，職員如發現違規情況，會根據附例作出跟進及在有需要時提出檢控。



港鐵車廂內有女子公然吸食電子煙至少5分鐘，被其他乘客指摘。（YouTube@superChefjoe）

公審呢個女人，大家分享出去 目擊者上載影片及留言

「公審呢個女人，大家分享出去」。有目擊事件的男乘客於9月7日在Threads發布影片，顯示港鐵車廂內有女子公然吸食電子煙後被港鐵職員帶走經過。

【影片直擊】女子港鐵車廂食電子煙5分鐘 被乘客圍攻用英文反駁後露餡

從影片看到，有乘客帶港鐵職員到場，指控坐在關愛座上、手持疑似電子煙的女乘客，在車廂內吸食電子煙，「呢個女人啊，喺度食電子煙啊」。港鐵職員於是向女子表示「小姐，唔可以食煙㗎喎呢度」，惟女子「耍手擰頭」，以廣東話稱「我無食煙」。

有乘客帶港鐵職員到場，指控坐在關愛座上、手持疑似電子煙的女乘客，在車廂內吸食電子煙。（Threads@joejoe_chef）

有乘客帶港鐵職員到場，指控坐在關愛座上、手持疑似電子煙的女乘客，在車廂內吸食電子煙。（Threads@joejoe_chef）

有乘客帶港鐵職員到場，指控坐在關愛座上、手持疑似電子煙的女乘客，在車廂內吸食電子煙。（Threads@joejoe_chef）

女子否認食電子煙 乘客：影低晒啦！

不過有大叔乘客聞言即說「（女子）食咗（電子煙）好耐喇，起碼5分鐘，仲要講英文，扮咩啊？我同呢度先生做證」，男乘客亦附和指「影低晒（女子吸食電子煙）啦」。女子繼續反駁「點會無端端喺度食煙啊？」，不過大叔重申「我哋做證」，又說「叫佢唔好食，仲喺度大聲喺度嘈，不知所謂真係！食咗起碼5分鐘煙，人哋話佢仲喺度講英文，我以為佢菲律賓妹𠻹」。

女子被乘客「圍攻」，更有人願意挺身指證她吸食電子煙。（Threads@joejoe_chef）

女子終被港鐵職員帶走

影片最後，港鐵職員帶女子下車，大叔乘客明言隨時可以作證。

港鐵職員帶女子下車。（Threads@joejoe_chef）

另1影片揭破謊言！證女子港鐵車廂公然食電子煙

而從另一影片看到，女子把疑持電子煙的物證放進口裏，之後便放出大量煙霧，相信是在吸食電子煙。目擊者並留言，「地鐵食電子煙，仲要鬧阿婆」。

女子把疑持電子煙的物證放進口裏，之後便放出大量煙霧，相信是在吸食電子煙。（YouTube@superChefjoe）

女子把疑持電子煙的物證放進口裏，之後便放出大量煙霧，相信是在吸食電子煙。（YouTube@superChefjoe）

女子把疑持電子煙的物證放進口裏，之後便放出大量煙霧，相信是在吸食電子煙。（YouTube@superChefjoe）

網民讚男乘客做得好 批女子離譜：講兩句英文以為ABC？1句露餡啦

網民看過詔引來網民熱議，激讚2名男乘客「做得好」：

「阿叔好嘢，擊退無恥煙鏟」



「做得好，畀100分片主」



「少有高質公審文」



亦有網民批評女子離譜：

「你（女子）大鑊了，車廂食煙都犯法，仲要帶電子煙喺身出街，監都有得坐!」



「講兩句英文就以為自己似ABC？一句就露餡啦」



「點睇都唔係外國人啦，扮咩」



「我係煙民，但對呢啲在車廂食煙嘅X街不能手軟」



「好肉酸啊，咁鍾意食留喺屋企食啦，點會喺公眾室內地方食，當正自己屋企咁樣，職員嚟到仲要話自己冇食」



在港鐵吸煙可罰款5,000元。（YouTube@superChefjoe）

在港鐵吸煙可罰款5,000元

根據《港鐵附例》第23條「禁止吸煙」，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部份吸煙，則任何人不得在該部份吸食或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違者最高罰款5,000元

香港全面禁電子煙 隨身攜帶電子煙亦違法

2026年4月30日起，《2025年控煙法例（修訂）條例》針對另類煙用物質的修訂正式生效，任何人不得在公眾地方管有電子煙煙彈、煙油、加熱煙支和草本煙，即使只隨身攜帶而未有吸食或使用，亦屬違法。

2026年4月30日起，任何人不得在公眾地方管有電子煙煙彈、煙油、加熱煙支和草本煙，即使只隨身攜帶而未有吸食或使用，亦屬違法。（資料圖片）

管有少量另類煙用物質（即不多於5個煙彈、或5毫升煙用物質、或100支加熱煙支、或100卷草本煙）並用作非商業用途，定額罰款港幣3,000元；或一經循簡易程序定罪，可判處罰款港幣10,000元。



管有多於上述數量指明另類吸煙產品，即屬增責因素，須以檢控形式而非定額罰款處理。一經循簡易程序定罪，可判處罰款港幣50,000元及監禁6個月。

（ Threads@joejoe_chef / YouTube@superChefjoe ）