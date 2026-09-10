六合彩結果｜今期9.10頭獎800萬即時攪珠｜中獎號碼+派彩獎金

撰文：旺仔
出版：更新：

今期六合彩攪珠結果出爐！六合彩Mark Six在星期四（9月10日）進行的攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎可獲高達$8,000,000元彩金。唔講咁多，快快拿出你的六合彩，對一對中了多少個號碼！六合彩獎金｜中三四五個字有幾多錢？獎金算法/領取安排/分配

9.10今期六合彩攪珠結果／派彩

六合彩由晚上9:30開始，小編正睇直播，即時更新六合彩攪珠結果！

中獎號碼：22、23、31、32、35、45 特別號碼 ：34

攪珠期數：26/98
預計頭獎：$8,000,000
資料來源：香港賽馬會
中獎去個旅行？即搶 Trip.com 酒店5%優惠！

頭獎：每注獎金$8,000,000，1注中
二獎：每注獎金$--，--注中
三獎：每注獎金$56,810，71.5注中

六合彩｜中獎獎金算法

六合彩中獎獎金算法

中獎

中獎號碼

獎金

頭獎中6個字

6個「攪出號碼」

因應中頭獎注數有所不同

二獎中5.5個字

5個「攪出號碼」+「特別號碼」

因應中二獎注數有所不同

三獎中5個字

5個「攪出號碼」

因應中三獎注數有所不同

四獎中4.5個字

4個「攪出號碼」+「特別號碼」

$9,600

五獎中4個字

4個「攪出號碼」

$640

六獎中3.5個字

3個「攪出號碼」+「特別號碼」

$320

七獎中3個字

3個「攪出號碼」

$40

六合彩資料圖片

9.12下期六合彩攪珠

今期未中都唔緊要，下一期六合彩將會在9月12日攪珠。

攪珠期數：26/099
預計頭獎：8,000,000
截止買六合彩時間：9月12日晚上 9:15

近10期六合彩結果號碼

香港10大幸運投注站

香港10大幸運投注站 - 中頭獎次數 (至2026年1月30日)

屯門市廣場

屯門市廣場第3期地段277號地下

48次

中環士丹利街

中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖

47次

荃灣青山道

荃灣青山公路300-350 號荃錦中心地下B2舖

41次

尖沙咀漢口道

尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下

41次

上環干諾道西

上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖

41次

觀塘廣場

觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20, 116號舖

37次

九龍灣德福

九龍灣宏開道16號德福大廈1樓4號舖

36次

大埔廣場

大埔廣場地下商場7號舖

35次

上水石湖墟

上水石湖墟新豐路134-140A號A地下

35次

大埔廣褔道

大埔廣褔道158-172號大埔商業大廈地下

30次

六合彩