美國移民新規　增設留學生最長停留期限　拒收I-539及I-765舊表格

準備申請延期、更改身份或工作許可證的人注意了：從9月15日開始，美國公民及移民服務局（USCIS）正式啟用新版I-539和I-765表格。



這次不設過渡期。9月15日當天或之後寄出或在線提交申請，必須使用標註為「09/15/26」的新版表格，繼續使用舊版將被直接拒收。

美國公民及移民服務局（USCIS）發佈公告，從9月15日開始將正式啟用新版I-539和I-765表格。（USCIS.gov）

需要注意的是，新版表格雖然已經可以預覽，卻不能提前遞交。9月15日前提交申請，仍須使用舊版；提前使用新版，同樣會被拒收。

更換的表格包括：

I-539表格：用於申請延長或更改非移民身份，目前版本日期為「08/28/24」。

I-765表格：用於申請工作許可證，目前版本日期為「08/21/25」。



已經準備好材料、但打算9月15日後才遞交的人，一定要重新檢查表格版本，不要直接寄出此前填寫的舊表格。

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此次換版，是為了配合同日生效的一項新移民規定：

從9月15日起，美國將正式取消F類國際學生、J類交流訪問學者以及I類外國媒體人員長期使用的「身份持續期」制度，也就是Duration of Status（D/S），改為在I-94入境記錄上標註明確的停留截止日期。



過去，不少F-1學生或J-1交流訪問者入境後，I-94上不會寫具體到期日，而是標註「D/S」。只要正常讀書、參加交流項目並遵守身份規定，通常可以留到項目結束。

新規生效後，F類和J類人員的停留期限一般以課程或交流項目時間為基礎，但最長不超過4年；I類外國媒體人員通常最長為240天。需要繼續停留的人，必須另外向USCIS申請延期。

不過，這並不代表所有正在美國讀書的國際學生，都要在9月15日當天立刻提交I-539。

已經以D/S身份在美國的人，將按照新規中的過渡辦法確定停留期限。具體情況可能與I-94、I-20、DS-2019、項目結束日期及最近一次入境時間有關，學生和訪問學者應留意學校國際學生辦公室的通知，不要在沒有確認的情況下自行遞交申請。

此外，雖然固定停留期限新規主要針對F、J和I類人員，但I-539和I-765的換版要求並不限於這些人。

I-539還用於其他非移民身份的延期或轉換，I-765也適用於多類工作許可證申請人。只要在9月15日或之後遞交這兩份表格，無論屬於哪種申請類別，都必須使用新版。

USCIS提醒，近期準備遞交申請的人，應在寄出或在線提交前，再次登入官方網站核對表格版本。尤其是提前下載了表格，或材料已經準備了一段時間的人，務必多看一眼，避免因為用錯版本導致整份申請被退回。

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