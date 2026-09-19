東京遊注意！2028年亂丟垃圾全面罰款　告別只勸不罰即時截查徵收

東京街頭「乾淨卻無垃圾桶」的印象恐面臨轉變。隨著訪日旅客人數創新高，淺草、秋葉原及新宿歌舞伎町等熱門商圈出現嚴重的飲食容器與煙蒂堆積問題，東京都政府（都廳）已基本敲定全新方針，擬制定禁止亂拋垃圾的全新條例。新法授權巡邏人員在現場發現違規時，可直接要求違規者即時繳納數千日圓的行政罰款，目標於2028年（令和10年度）正式施行。



隨著訪日旅客人數創新高，淺草、秋葉原及新宿歌舞伎町等熱門商圈出現嚴重的飲食容器與煙蒂堆積問題。（AI生成圖片）

延伸閱讀：人妻誤丟百年祖傳戒指 夫忍惡臭翻9噸垃圾山 清潔工助1小時尋回

「只勸不罰」無法遏止不文明行為 巡邏員將現場截查開罰

根據《讀賣新聞》報道，目前全日本雖有11個道縣訂有附帶罰則的條例，但過往實際收取罰金的案例為零。東京都廳內部認為，僅靠宣傳與勸導已無法遏止不文明行為，唯有實施具威懾力的現場罰款，才能有效規範觀光客行為。

隨著訪日旅客人數創新高，淺草、秋葉原及新宿歌舞伎町等熱門商圈出現嚴重的飲食容器與煙蒂堆積問題。（Unsplash圖片）

隨著訪日旅客人數創新高，淺草、秋葉原及新宿歌舞伎町等熱門商圈出現嚴重的飲食容器與煙蒂堆積問題。（Unsplash圖片）

新條例草案規劃派專職巡邏人員於熱門景點與商圈巡視，並預計將烤肉廢棄物問題嚴重的「河岸公園」（河川敷）劃為「重點地域」。若發現有人隨手丟棄飲食容器、飲料罐或煙蒂等垃圾，巡邏員將即時上前攔截並要求現場繳罰款。都廳更考慮使用訪日遊客繳納的「住宿稅」，作為巡邏人員的人工費用來源。

新條例規定，若發現有人隨手丟棄飲食容器、飲料罐或煙蒂等垃圾，巡邏員可即時上前攔截並要求現場繳罰款。（AI生成圖片）

澀谷區現時執法成效 外賣店及外帶商家需負責任

澀谷區早已率先強硬執法，據《FNN Prime Online》報導，澀谷區修訂「打造美麗澀谷條例」並於2026年6月1日實施，派出指導員向亂扔垃圾者即時罰款2,000日圓（約100港元），並強制提供外賣的便利店與咖啡店設置垃圾桶，違者可被處以5萬日圓（約2,500港元）罰款。開罰至今已有約1,000人被罰，當中外籍遊客約佔四分之一（約250人），當地垃圾量已顯著減少。

延伸閱讀：加拿大11歲男童創業洗垃圾桶！至少30人光顧 父親：為兒子感自豪

+ 7

源頭減廢亦是新條例焦點之一。草案計劃納入餐飲及零售業者的責任條款，規定商家有義務推廣並使用可回收循環的容器，減少一次性廢棄物氾濫成災。

遊日避坑指南！

前往東京自由行或跟團的旅客，未來需特別注意垃圾處置方式：

1. 當場丟棄：日本許多外賣攤位或便利店門口設有垃圾桶，食物吃完後當場丟棄最為安全。

2. 隨身帶袋：可隨身攜帶小垃圾袋，若景點沒有垃圾桶，應將垃圾帶回酒店處理。

3. 專桶專用：自動販賣機旁的回收桶僅供投遞瓶罐（PET塑膠瓶與鋁罐），切勿將餐盒或紙屑硬塞其中。

自動販賣機旁的回收桶僅供投遞瓶罐（PET塑膠瓶與鋁罐），切勿將餐盒或紙屑硬塞其中。（AI生成圖片）

其他報道：清潔工被公屋港媽諷「唔讀書要倒垃圾」 自曝富豪背景反擊獲激讚