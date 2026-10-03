連續五代同天生日！美家族跨118年破健力士紀錄　概率數百億分之1

美國愛荷華州1個家族出現極罕見的生命奇蹟！該家族跨越118年、連續五代均有成員在9月14日同1天出生。從1907年出生的高祖父開始，歷經女兒、外孫、曾外孫女，直到2025年小嬰兒亞瑟（Arthur Bell）降生，這項跨越118年的跨世代巧合，獲健力士世界紀錄（Guinness World Records）官方正式認證，成功刷新「最多連續世代同日出生」的世界紀錄。更神奇的是，這五代人的性別還呈現出完美的「男、女、男、女、男」交替規律。



美國一個家族跨越118年、連續五代成員均在9月14日同1天出生。（YouTube影片截圖）

跨越118年奇蹟 男女性別呈巧合交替

據外媒報道，這個奇蹟家族位於美國愛荷華州西南部，五代同日出生的成員以第3代（新生兒外祖父）弗萊德（Fred Harlow）為中樞，5位同日出生的家族成員依序為：

據外媒綜合報道，健力士「最多連續世代於同一天出生」的紀錄，由愛荷華州西南部的哈洛與貝爾家族保持。這項神級巧合始於1907年9月14日出生的高祖父韋伯（Wilber Harlow），其後他的女兒艾迪（Addie）於1949年9月14日出生；到了第3代外孫弗萊德（Fred Harlow）則於1972年9月14日出生；第4代曾外孫女艾瑪（Emma Bell）於1997年9月14日出生。到了2025年9月14日，艾瑪順利產下兒子亞瑟（Arthur Bell），正式將這項紀錄推至第五代。

祖母生前叮囑：一定要在9月14日生個男孩

五代成員的生日都是9月14日，時間跨越長達118年。除了生日完全相同外，五代人的性別更呈現「男、女、男、女、男」的交替規律。第4代媽媽艾瑪表示，家族一直把「同天生日」當作茶餘飯後的玩笑，從未想過要申請世界紀錄。艾瑪回憶道，已故的祖母艾迪生前每年都會對她說：「你一定要在9月14日生個男孩。」

由於艾瑪的第1個孩子早產，當得知第2個孩子的預產期恰好是9月14日，她便下定決心要讓寶寶在預產期當天出生，最終小亞瑟準時在9月14日降生，神奇地實現了曾祖母的遺願，亦達成跨越118年、連續五代同日出生的罕見奇蹟。艾瑪感嘆，相信已故的祖母如果在天有靈，一定會為他們感到無比自豪。

這項神級巧合始於1907年9月14日出生的高祖父韋伯（Wilber Harlow）。（YouTube影片截圖）

曾祖母艾迪·哈洛（Addie Harlow）於1949年9月14日出生。（YouTube影片截圖）

跨越118年、連續五代同日出生的罕見奇蹟。（YouTube影片截圖）

家族成員隨後整理相關身份證明及出生證書，正式向健力士世界紀錄提出申請，並於近期順利獲官方核實認證。

家庭成员向健力士世界紀錄提出申請，並於近期順利獲官方核實認證。（YouTube影片截圖）

生命特別的禮物 家族成員：順其自然不給後代壓力

第3代父親弗萊德受訪時笑言，孩子是上天賜予的禮物，能擁有這樣特殊的聯繫感到非常幸運：「你知道，當你有了孩子，他們是禮物，而這是1個非常獨特的禮物。我們一直覺得這很酷，但從沒想過會成為紀錄保持者，只覺得萬事皆有因緣。」

弗萊德讚歎生命能以這種方式跨越118年延續，是1份非常獨特而珍貴的禮物。至於未來第6代會否繼續打破紀錄？家族成員明確表示不會向下一代施加壓力，現階段只想在每年9月14日聚首一堂，好好慶祝這個專屬於全家族的特別生日。

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