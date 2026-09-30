中環蘭桂坊疑當眾撿屍片瘋傳！短裙女激烈掙扎　被黑衣男強行抱走

中環蘭桂坊深夜驚現街頭拉扯衝突，引發全網「撿屍（把爛醉人士抱走）」疑雲。近日社交平台Threads瘋傳１段短片，蘭桂坊斜路馬路上，１名身穿黑色連身短裙的女子，遭１名黑衣男子在眾目睽睽下強行抱起帶走，其間女方神情抗拒、多次劇烈掙扎仍無法掙脫，最終被男方以「公主抱」方式強行抱離現場，多名途人駐足圍觀。



影片引起網民關注，「個男仔好夾硬嚟喎」、「報警未？」。也有網民估計2人是情侶關係，因事吵架，並非「撿屍」，惟有網民認為即使是情侶，也不應強行抱走女方，「睇畫面都見到女方係唔情願，不論雙方係咩關係，都唔應該係1個人拒絕嘅情況下強行帶去另1個地方，呢個係最基本的尊重」。



中環蘭桂坊街頭斜路位置，有1名穿短裙女子被1名男子當眾抱起帶走。（Threads影片）

「女仔真係唔好飲咁碎（醉），好易俾人撿屍成功？」有網民於9月27日在Threads發佈影片，顯示中環蘭桂坊街頭有1名女子多番掙扎下，被1名男子當眾抱起帶走。

【影片直擊】中環蘭桂坊短裙女掙扎不果 遭黑衣男強行抱走

影片長約半分鐘，經過剪接。影片看到，當時為晚上，中環蘭桂坊有1名穿黑衣男子，以「直立式」抱着1名穿黑色連身短裙女子，沿斜路馬路往上行走，其間男子一度把女子拋放到街道邊地上，女子隨即坐着。

中環蘭桂坊有1名穿黑衣男子，以「直立式」抱着1名穿黑色連身短裙女子，沿斜路馬路往上行走。（Threads影片）

中環蘭桂坊有1名穿黑衣男子，以「直立式」抱着1名穿黑色連身短裙女子，沿斜路馬路往上行走。（Threads影片）

其間男子一度把女子拋放到街道邊地上，女子隨即坐着。（Threads影片）

畫面一轉，男子和女子均已站起，男方猛力抓着女子右手手臂，女方奮力掙扎都無法掙脫，雙方似在爭吵，男子突然以「公主抱」方式抱起女子，走回行人路離去，其間女方仍在掙扎，一度「走光」。

男方猛力抓着女子右手手臂，女方奮力掙扎都無法掙脫，男子突然以「公主抱」方式抱起女子帶走。（Threads影片）

男方猛力抓着女子右手手臂，女方奮力掙扎都無法掙脫，男子突然以「公主抱」方式抱起女子帶走。（Threads影片）

男方猛力抓着女子右手手臂，女方奮力掙扎都無法掙脫，男子突然以「公主抱」方式抱起女子帶走。（Threads影片）

男方猛力抓着女子右手手臂，女方奮力掙扎都無法掙脫，男子突然以「公主抱」方式抱起女子帶走。（Threads影片）

事發時，有2名途人走近2人似想了解情況，但無從入手，另現場有不少途人圍觀，但沒有干涉男子的舉動。

網民爭議：撿屍 vs 情侶吵架

網民看過影片感到震撼，紛紛作出猜測：

「個男仔好夾硬嚟喎」



「報警未？」



「女仔出外飲酒真係要小心！」



「有時見到呢啲都唔知報唔報警好，報咗又驚係多管閒事，唔報又驚真係有事發生」



網民看過影片感到震撼，猜測該對男女是否相識。（Threads影片）

不過也有網民估計，2人是情侶關係，因事吵架，並非「撿屍」，但即使是情侶，亦不應強行抱走女方：

「睇落似情侶鬧交」



「個勢身體微細動作，係情侶感覺，男方似保護佢離開呢個地方」



「男嘅應該乖仔，因為後尾行咗出馬路會兜返上行人路」



「根本都無醉 都不知幾清醒，仲識同條仔嘈交」



「無對白唔知佢地嘈緊咩，但睇畫面都見到女方係唔情願，不論男女，不論雙方係咩關係，都唔應該係1個人拒絕嘅情況下強行帶去另1個地方，呢個係最基本的尊重，仲要個女仔着短裙，用呢個方式抱起佢完全睇得出個男仔只係諗自己要做咩，係完全無喺過對方角度考慮對方感受嘅人」。

