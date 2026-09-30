十一國慶優惠搜尋器│太興/大家樂/麥當勞　港鐵派7.7萬張免費車票

【十一國慶優惠／大家樂／麥當勞／餐廳食肆／港鐵／交通工具優惠2026】為慶祝中華人民共和國成立77周年，飲食業界會在10月1日國慶期間推出多項優惠，包括部份食肆、餐廳推出全單七折等。以下一文整合各食肆優惠，包括大家樂、大快活、麥當勞、美心，甚至街市等優惠，看看哪款優惠適合你。

除了飲食業，港鐵、九巴、城巴、電車、航空公司、天星小輪等交通工具都有推出公共交通優惠，以下一一話你知！



為慶祝中華人民共和國成立77周年，飲食業界會在10月1日國慶期間推出多項優惠。（資料圖片）

國慶餐飲「着數多籮籮」！香港飲食業聯合總會、現代管理(飲食)專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會、稻苗飲食專業學會、香港日本食品及料理業協會及優質旅遊服務協會，聯合主辦「飲食界慶祝國慶77周年優惠活動 」，於10月1日國慶期間推出多項優惠。

國慶優惠食肆餐廳｜食肆七折、77蚊套餐，長者都有份！

10月1日當日，太興、敏華冰廳、亞參雞飯、興哥清湯腩、茶木、錦麗、一橋拉麵等多個連鎖食店品牌會推出全日堂食七折，部份餐廳亦會提供77元賀國慶套餐。而大家樂、大快活、麥當勞、美心亦會推出多項優惠。

即看各食肆、餐廳賀國慶優惠！可在「搜尋欄（search）」輸入食店名稱，快速尋找優惠詳情▼▼▼

大家樂會在國慶日推出多項優惠。（資料圖片）

大快活會在國慶日推出多項優惠。（資料圖片）

美心會在國慶日推出多項優惠。（資料圖片）

麥當勞會在國慶日推出多項優惠。（資料圖片）

另要注意的是，今年特意照顧長者，鼓勵食肆提供長者友善優惠，樂齡一族同樣可以趁熱鬧。

國慶優惠交通工具｜港鐵抽獎送7.7萬張車票 大灣區航空機票七七折

除了飲食着數，國慶日乘搭公共交通工具同樣優惠滿滿，包括電車全線載客路線任搭；天星小輪中環至尖沙咀航線免費（灣仔線照常收費）；富裕小輪派發2,000張免費船券；小童以指定支付方式乘搭九巴、龍運、城巴、嶼巴大部分日間路線免費。

小童以指定支付方式乘搭九巴、龍運、城巴、嶼巴大部分日間路線免費。（資料圖片）

小童以指定支付方式乘搭九巴、龍運、城巴、嶼巴大部分日間路線免費。（資料圖片）

至於港鐵，其MTR Mobile會員當日「朝九晚六」抽獎，送出7.7萬份電子單程車程，涵蓋本地、過境（羅湖／落馬洲）及機場快線。另外，大灣區航空亦推出特選目的地機票（單程／往返）七七折優惠，包機航線以外所有航線都適用。

港鐵MTR Mobile以抽獎方式送出7.7萬份電子單程車程。（資料圖片）

大灣區航空推出特選目的地機票（單程／往返）七七折優惠，包機航線以外所有航線都適用。（資料圖片）

以下即看國慶日各交通工具優惠詳情▼▼▼

除了食肆、交通工具，還有主題樂園海洋公園標準入場門票八五折優惠；免費使用康樂及文化事務署轄下多項收費康樂設施，例如羽毛球場、網球場、籃球場、壁球場、乒乓球枱、公眾游泳池等；以及半價購買10月1日電影戲票等，詳情按此瀏覽。