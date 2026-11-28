華人社會常用「歸西」以委婉形容死亡，寄託希望逝者安息的祈願。不過，「歸西」並非一開始就泛指離世，背後其實經歷了一場橫跨數千年的文化與宗教演變。其實先秦至兩漢，古人以「歸」詮釋死亡，五行思想將西方視為生命收斂的象徵，但當時人們並不認為死後要往西方去，至魏晉南北朝佛教東傳，西方極樂世界的概念興起，佛教信徒視「往生西方」為良好歸宿。



宋元市井話本將這長句濃縮為「歸西」，用法不再局限於信眾。到明清，小說戲曲廣泛流傳，「歸西」一詞深入社會各階層，原本濃厚的佛教內涵隨之淡化，演變成大眾都會用的死亡委婉語。



日落於西，令西方天然帶有生命落幕的隱喻。（AI生成圖片）

陰陽五行學說中，西方對應「金行」，屬性收斂、主肅殺，象徵生命的終結。（AI生成圖片）

先秦至兩漢：「死即是歸」 西方非目的地

早在佛教傳入中國之前，古人就已經習慣用「歸」來比喻死亡。據東漢許慎《說文解字》所載，「鬼，人所歸為鬼」。在先秦的觀念體系裡，生命稟受於天地，人死之後，魂魄回歸天地本源，死亡被理解為自然的「歸返」。陰陽五行學說中，西方對應「金行」，屬性收斂、主肅殺，象徵生命的終結。另外日落於西，也令西方天然帶有生命落幕的隱喻，多重意象互相疊合。

陰陽五行學說中，西方對應「金行」，屬性收斂、主肅殺，象徵生命的終結。（AI生成圖片）

學界認為，這或許讓後世民眾更容易接受「西方作為死後歸宿」。不過先秦至漢代的民間信仰，多認為人死後魂魄前往泰山接受冥府審訊，或是去往黃泉，未有將死後的歸宿固定在「西方」。

虔誠持念的信眾，臨終可往生西方極樂世界，脫離輪迴之苦。（AI生成圖片）

魏晉南北朝：《佛說阿彌陀經》塑造「西方極樂」

漢代以後佛教傳入中國，到了魏晉南北朝，淨土信仰逐漸興盛。《佛說阿彌陀經》記載，在我們所居世界的西方，存在由阿彌陀佛住持的「西方極樂世界」；虔誠持念的信眾，臨終可往生該處，脫離輪迴之苦。此時的「西方」，不再只是五行體系中代表肅殺的方位，而是安樂美好的死後淨土。當時文獻所見的表述多為「往生西方」或「生西方」，屬於佛教專用術語，原本只用於描述信徒死後往生極樂，並不是對一般人死亡的泛稱。

當本土「死即是歸」的觀念，遇上佛教「往生西方」的思想，兩者一拍即合，死亡就是靈魂回到西方淨土這個安樂歸處。

今日是重午，歸西何太速？ 《京本通俗小說‧菩薩蠻》

宋元時期：市井話本將「往生西方」縮寫為「歸西」

宋代之後，淨土信仰深入民間，普通百姓亦廣泛聽聞「往生西方」。市井話本等白話通俗文學興起，較長的宗教表述隨之簡化，「往生西方」在口語中凝縮為「歸西」。現存最早將「歸西」用以代稱死亡的文字記錄，見於話本《京本通俗小說‧菩薩蠻》：「今日是重午，歸西何太速？」原本屬於佛教信徒專用的往生表述，慢慢演變成無論是否信佛，都能用來委婉描述死亡的詞語。

市井話本等白話通俗文學將「往生西方」凝縮為「歸西」。（AI生成圖片）

甚至太太日後歸西，她還要跟了當女童兒去的個人呢？ 《兒女英雄傳》

明清時代：小說戲曲推動「歸西」成為社會通用語

明清時期，白話小說與戲曲大為盛行，讓「歸西」從市井話本擴散成全社會通用的死亡委婉語。清代小說《兒女英雄傳》第40回寫道：「甚至太太日後歸西，她還要跟了當女童兒去的個人呢？」引文出自普通家庭場景的對話，可見當時無論平民或士紳，談及長輩身後事時都會使用這個詞。演變至今，「歸西」原本的佛教色彩已逐漸淡化，大多數使用者未必熟知西方極樂世界的教義，僅把它當作死亡的委婉替代詞。