葵涌道電單車載大量雜物！鐵騎士坐窄位駕駛　疑違法危險畫面瘋傳

電單車當貨車？Facebook群組「車cam L（香港群組）」日前流傳1張照片，相信現場是葵涌道往旺角方向近香港國際貨櫃碼頭，1輛電單車車尾和駕駛座擺放了大量工具及雜物，多件物品以索帶及繩索固定，部份伸出車身，彷如載着一個「大箱」，而箱尾則懸掛了頭盔，令人難以看清後方車牌號碼。由於雜物堆積過多，鐵騎士只能勉強將身體擠進僅餘的「半個座位」駕駛，不但物件有機會跌落，而且雜物如太重，恐有人仰車翻風險。



電單車車尾和駕駛座擺放大量工具及雜物，多件物品以索帶及繩索固定，不但物件有機會跌落，而且雜物如太重，恐有人仰車翻風險。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

樓主笑言電單車搬運太多雜物，鐵騎士難以好好坐下，「就嚟企喺度揸」。而帖文引來許多網民討論：

「好心叫車啦」



「慳慳埋埋，一鋪冇埋」



「電視劇情節，現實都會出現」



「影到或記得車牌就送佢一程，幫下其他人，跌件嘢落地，後車就好危險」



網民笑言「好心叫車啦」、「電視劇情節，現實都會出現」。（《童話故事下集》劇照）

有人質疑車尾掛上頭盔，目的在於遮掩車尾的車牌號碼：

「車尾放頭盔，用來遮車牌，防收告票」



「我見過呢架車好幾次㗎啦，佢嗰個頭盔，影唔到佢車牌呀」



電單車只應接載乘客，司機不應用來搬貨。（《想見你》劇照）

根據本港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第55條，車輛載貨的長度、闊度及高度均受限制，例如負載物一般不得從車尾向後伸出超過1.4米，總闊度不得超過2.5米；如超出限制，須取得相關許可證。

第57條寫明司機必須確保車上負載物妥善固定及盛載，負載物的重量及擺放方式亦不得對他人造成危險。若物件未有妥善固定，甚至在行駛期間跌落路面，司機可被檢控；首次定罪最高可被罰款5,000元及監禁3個月，其後定罪最高可被罰款1萬元及監禁6個月。

換言之，並非是有物件跌落才犯法，如果警方證明到載貨方式並非妥善固定，或足以造成危險，即使最終沒有物件跌落，都有可能違反第57條。



警方證明到載貨方式並非妥善固定，或足以造成危險，即使最終沒有物件從車跌落，都有可能違反本港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第57條。（《嚦咕嚦咕新年財》截圖）

車牌被遮蔽已涉違法

另外，頭盔涉嫌遮擋電單車後方車牌，根據香港法例第374E章《道路交通（車輛登記及領牌）規例》第8(3)條，任何人不得駕駛、使用或停放登記號碼被遮蔽或不能容易辨認的汽車，亦不得容許他人如此使用有關車輛。任何人無合理辯解而違反第8條，根據同一規例第60(1)條即屬犯罪，一經定罪，可被判處罰款2,000元。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）