【十一國慶黃金週／香港旅遊】在麥當勞吃這些東西也太誇張了吧！本港社交平台threads流傳相片，指中環麥當勞內有多名女子在無詢問下「強行搭枱」，更進食自攜的壽司和月餅，還大聲談天。「被搭枱」的事主大感無奈，形容是「視覺、聽覺、嗅覺攻擊」，揶揄「要唔要瞓埋喺麥當勞過夜？」。



事件引來網民熱議，大部份都批評相關女子行為離譜，「人無恥便無敵」、「荒謬到好似AI圖」、「冇邊界感真係大忌」，認為事主應找麥當勞職員處理。不過亦有大批網民「錯重點」，關注相關女子美貌，笑言「有靚女陪你食飯，應該感謝囉」。



中環麥當勞內有多名女子進食自攜的壽司和月餅，引來批評。（Threads@lszea）

香港餐廳、食店一般會禁止食客攜帶及進食外來食物，不過有網民於10月2日在Threads發布相片公審多名女子行為，指在中環麥當勞用膳時，有多名女子無詢問下擅自「搭枱」，「問都冇問就坐落嚟，仲拉埋隔籬枱張櫈」。

中環麥當勞4女強行搭枱食壽司+大聲談天 事主嘆：視覺、聽覺、嗅覺攻擊

而最令樓主不滿的，是這些女子不只大聲談話，更明目張膽進食自攜的壽司和月餅，「個身成浸味，喉嚨有喇叭，視覺、聽覺、嗅覺攻擊我都算，4個人分8件壽司，兩嚿冰皮月餅」，揶揄「要唔要瞓埋喺麥當勞過夜？」。

這些女子不只大聲談話，更明目張膽進食自攜的壽司和月餅。（Threads@lszea）

這些女子不只大聲談話，更明目張膽進食自攜的壽司和月餅。（Threads@lszea）

從相片看到，「搭枱」的至少有4人，其中3名是年輕女子，枱上放有壽司拼盤，正在「打卡」大快朵頤。不過枱面上只見到樓主的麥當勞餐點，未見4人購買的麥當勞餐點。

網民批離譜：冇邊界感真係大忌

網民看過帖文議論紛紛，不少人批評相關女子行為離譜，建議找麥當勞職員處理：

「拎壽司入麥記食？仲要夾硬坐落嚟？」



「荒謬到好似AI圖」



「冇邊界感真係大忌」



「好似考緊IQ題：4個人分8件壽司，兩嚿冰皮月餅，請問共食咗幾個漢堡包？答：零個，因為根本冇消費」



「吓，喺麥當勞食其他食物？真係人無恥便無敵，都未講夾硬坐落人哋張枱度呢啲無賴行為」



在香港，餐廳、食店一般會禁止食客攜帶及進食外來食物。（資料圖片）

亦有網民分享同類經歷：

「我見過攞杯麵行去櫃位叫入面啲職員幫佢加熱水，好彩啲職員都正常地拒絕佢，最後死死地氣攞住個開咗嘅杯麵離開」



「我喺AIRSIDE M記見過兩個港女帶榴槤班戟入嚟食，隔籬有個人望住佢，佢哋仲要擺出一個好X嘅樣出嚟」



「我都見過一個小學生買爭鮮入麥記，仲要冇幫襯麥記任何嘢，一個人坐4人枱」



女子美貌反成焦點 網民笑：應該感謝

不過也有大批網民「錯重點」，關注相中女子美貌，打趣留言：

「白衫2位都幾靚女」



「有靚女陪你食飯，應該感謝囉」



不少網民關注相中女子美貌。（Threads@lszea）

（Threads@lszea）