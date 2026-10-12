澳門粵菜館粉絲節瓜蝦米煲！廚師失手加多水　如變碗仔翅賣相惹議

中伏？有網民在飲食群組分享，指在澳門1間粵菜館點粉絲節瓜蝦米煲吃，但「穊撻撻」賣相令他相當不滿，兩度向店員反映終獲退款，但樓主拍下片段就引來網民嘩然，紛紛表示「睇見都唔想食」、「咁都可以上枱」、「仲以為係碗仔翅，用煲仔上咁新穎」。



有網民到澳門光顧粵菜餐館點了粉絲節瓜蝦米煲，賣相如同碗仔翅惹議。（「fb＠香港茶餐廳及美食關注組」影片截圖）

澳門粵菜館59元粉絲節瓜蝦米煲「穊撻撻」

該食客在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，指在澳門光顧一間老牌粵菜館，點了要價59元的粉絲節瓜蝦米煲。從樓主拍攝的片段可見，粉絲節瓜蝦米煲端上桌時，裏頭所有材料幾乎被湯汁覆蓋，而當他用匙羹攪拌和嘗試撈起材料時，湯汁呈現「穊撻撻」的狀況，估計是生粉芡過重，或粉絲燜爛吸乾水分，和理應主打清爽、富有層次感的賣相，明顯有出入。

事主點的粉絲節瓜蝦米煲。（「fb＠香港茶餐廳及美食關注組」影片截圖）

粉絲節瓜蝦米煲端上桌時，裏頭所有材料幾乎被湯汁覆蓋。（「fb＠香港茶餐廳及美食關注組」影片截圖）

事主嘗試用匙羹撈起材料時，湯汁呈「穊撻撻」狀況，和理應主打清爽的賣相有出入。（「fb＠香港茶餐廳及美食關注組」影片截圖）

事主嘗試用匙羹撈起材料時，湯汁呈「穊撻撻」狀況，和理應主打清爽的賣相有出入。（「fb＠香港茶餐廳及美食關注組」影片截圖）

食客兩度反映方獲退單

樓主當時隨即向店員查詢，「粉絲節瓜煲係咁嘅咩？」對方則解釋「水（落）多咗」，然後便離開。待樓主二次反映時，另一員工才上前表示「幫你退」，他大為不滿稱「梗係（要）退啦！」事後更貼出影片公審。

有網民批評餐館的粉絲節瓜蝦米煲較像碗仔翅，賣相和想像中有出入。（AI生成圖片）

網民形容賣相激似碗仔翅

有網民批評餐館如此出品「不知所謂」，又有人調侃「仲以為係碗仔翅，用煲仔上咁新穎」、「呢個係羹嚟喎」、「（咁似）上一枱食剩嘅」。

「睇見都唔想食」



「咁都可以上枱」



「你唔講真係唔知呢煲咩嚟」



「而家啲仔識拋兩下鑊就話係師傅」



「個廚房佬瞓醒未呀」



想話個碗仔翅咁肉酸嘅，呢個廚房可以黑名單 網民意見

（facebook＠香港茶餐廳及美食關注組）