麥當勞男子自攜外食！懶理經理勸阻　態度囂張狂䟴腳：出面無寫明

許多餐廳都禁止攜帶並進食外來食品，客人應該遵守規定！日前有網民在社交平台公審，目擊有男子在麥當勞進食自攜食物，無視經理兩度勸阻，指對方「仲一路食一路䟴腳」，引來網民圍剿男子行為厚臉皮，「就係呢啲X樣搞到大家冇位堂食」、「咁搞法，麥記轉晒企枱就仆X了」，認為店舖經理應該更強硬地驅趕未有光顧、但霸佔店內座位的客人，「唔團結堅持抵制唔守規矩嘅人，講乜都冇用」。



有男子自攜食品到麥當勞開餐，無視經理兩度勸阻，惹來同場食客不滿公審。（「fb＠麥當勞關注組」影片截圖）

男子麥當勞自攜外來食品 無視經理勸阻狂䟴腳

該食客在facebook群組「麥當勞關注組（香港）🇭🇰 」發帖，公審有男子在麥當勞進食外來食品，面對餐廳經理上前勸喻「唔好食外帶食物」，對方只是回覆「叫咗嘢飲」。經理聞言再次解釋，即使有消費亦不能在店內吃外攜食物，但男子以「外面無寫」為由懶理勸阻，樓主不滿形容對方「當人無到繼續食，仲一路食一路䟴腳」。

涉事男子坐在二人位，他將背囊放在對面座椅，而餐桌上擺有2個分別裝有食物的透明膠盒。（「fb＠麥當勞關注組」影片截圖）

餐桌擺放非麥當勞出品食物 男子邊食邊䟴腳

片段顯示，涉事戴眼鏡男子坐在麥當勞店內二人座位，他將背囊放在對面座椅，而餐桌上擺有1個白色膠袋，以及2個分別裝有食物的透明膠盒，惟以上食物明顯並非麥當勞出品。男子一邊進食，一邊抖動左腳，至於他曾向經理表示「叫咗嘢飲」，但從餐桌上看，則未見有屬於麥當勞的飲品。

膠盒內的食物明顯並非麥當勞出品。（「fb＠麥當勞關注組」影片截圖）

男子無視經理勸阻，仍然邊食邊「䟴腳」。（「fb＠麥當勞關注組」影片截圖）

男子行為惹爭議：人無恥便無敵

網民紛紛批評男子行為自私，又揶揄男子「門口夠無叫你着衫，你又着？」。

「間間都有人帶外來食物」



「就係呢啲X樣搞到大家冇位堂食」



「揀個角落位唔太張揚，相信可以接受，起碼唔係而家咁」



「咁搞法，麥記轉晒企枱就仆X了」



「麥當勞真係要諗辦法解決呢類情況，經常俾佢哋霸佔地方！阻住真幫襯的客」



就算要吃都惠顧一個餐，起碼不要張揚，揀選非繁忙時段，自行帶走垃圾 網民看法

網民指經理態度應更強硬

有留言認為店舖經理態度理應更強硬，以維護店內利益，同時避免影響堂食客人，「麥當勞屬於私人營運餐廳，店方有權管理內部的座位與營運秩序。麥當勞經理作為該餐廳的營運負責人，絕對有權拒絕客人堂食非麥當勞出品之食物或飲品」。

絕大部份嘅餐廳食肆，都有權選擇唔做任何佢哋認為唔受歡迎，或者唔想招呼嘅客人 網民意見

（facebook＠麥當勞關注組（香港）🇭🇰）