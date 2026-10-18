加州華人男子騙走當地老人$550萬畢生積蓄　冒充執法人員上門拿錢

加州發生一宗針對老年人的冒充聯邦執法人員詐騙案。



一名長者接到自稱「美國法警」的電話，對方聲稱其涉及刑事案件、已經面臨逮捕令，銀行帳戶也可能遭到凍結。為了「保護資金」，長者按照對方一步步指示，將大筆存款從銀行取成現金，最終超過70萬美元（約550萬港元）的畢生積蓄被人上門取走。

如今，參與這一詐騙洗錢網絡的33歲華人男子劉炳輝（Binghui Liu，音譯）已經在聯邦法院認罪。

加州東區聯邦檢察官辦公室於2026年10月5日宣布，劉炳輝當天承認一項共謀洗錢罪。檢方資料顯示，他此前居住在加州聖荷西，目前有一項庇護申請正在等待處理。

根據法院文件，從2024年2月至2025年4月，劉炳輝與其他共謀者參與了一個冒充美國政府官員的詐騙及洗錢網絡，受害者遍佈加州和內華達州。部分詐騙人員甚至身處美國境外，包括印度。

這個詐騙網絡最常使用的手法，是讓受害者相信自己突然捲入嚴重的刑事案件。

詐騙人員會冒充聯邦執法人員或政府僱員，聲稱受害者已經被刑事起訴、名下存在逮捕令，或者銀行帳戶即將遭到政府凍結。隨後，他們又以「幫助保護財產」為由，要求受害者立即將銀行裏的積蓄提取成現金，並聲稱會安排「聯邦官員」親自上門取錢代為保管。

為了讓騙局更加逼真，詐騙人員還會使用假姓名和事先約定的暗號，並指導受害者應該如何向銀行工作人員解釋突然提取巨額現金的原因，避免銀行產生懷疑。有時他們還要求受害者將現金按照指定方式包裝好，並拍下本人以及已經準備好的現金照片，證明錢已經可以交付。

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其中一名年長受害者的遭遇尤其嚴重。

最初，一名詐騙人員冒充美國法警聯繫這名長者，謊稱其已經面臨逮捕令，銀行帳戶隨時可能被凍結。

隨後，對方又告訴長者，如果想要保護自己的錢，就必須將資金交給所謂的「聯儲局工作人員」。詐騙人員不僅指導其從銀行提取大筆現金，還教他面對銀行工作人員詢問時應該如何回答，以及取出現金後應該怎樣包裝。

等現金準備完成後，劉炳輝與其他共謀者來到受害者住處，冒充聯邦工作人員將現金取走。

檢方表示，這名長者最終損失超過70萬美元，幾乎是其畢生積蓄。

根據劉炳輝的認罪記錄，他在整個犯罪網絡中主要負責接收和轉移詐騙所得，為其他共謀者提供洗錢服務。僅在2025年3月至4月兩個月內，他就從加州和內華達州24名受害者手中取得約597,100美元。這些受害者此前均被告知，前來取錢的劉炳輝是聯邦政府工作人員或執法人員，因此才將現金交給他。

劉炳輝最終落網，也是因為FBI專門設置了一場誘捕行動。

2025年4月9日，聯邦調查人員安排了一次假的「現金交付」。按照計劃，劉炳輝來到一名「受害者」的住所，準備取走2萬美元現金。實際上，現場的2萬美元全部是假鈔。當他按照此前詐騙模式前來取錢後，執法人員隨即採取行動將其逮捕。

劉炳輝目前已經承認共謀洗錢罪，量刑聽證會定於2027年1月4日舉行。按照聯邦法律，這項罪名最高可判處20年監禁，並可處以50萬美元罰款，或者按照涉案交易財產價值的兩倍進行處罰，以金額較高者為準。

這起案件也再次暴露出針對老年人的「政府冒充類詐騙」正在變得越來越複雜。FBI提醒，如果有人自稱美國政府或聯邦執法機構工作人員，以「帳戶即將被凍結」「涉及刑事案件」「存在逮捕令」等理由，要求提取現金、購買黃金或將資金交給所謂政府人員「保管」，應立即停止交易並自行聯繫相關政府機構核實。任何認為自己可能遭遇同類騙局，或者掌握劉炳輝案件相關訊息的人，都可以向FBI提交線索，或撥打1-800-CALL-FBI（1-800-225-5324）聯繫聯邦調查局。

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