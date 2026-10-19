泰男防磨牙「自製牙套」卡口腔8小時　牙醫試多種工具花2小時拆除

泰國日前發生1宗因自行DIY牙套而卡死口腔的罕見意外。1名男子因夜間磨牙，未有遵從醫囑製作咬合板，竟自行上網購買矽膠材料嘗試自製牙套。不料材料在口中迅速硬化，緊緊卡住整排牙齒與上顎，男子折騰8小時仍無法拔除，甚至無法說話及進食，最終要求助牙醫花費約2小時才順利清除，惟男子口腔組織已嚴重發紅受損。



1名男子因夜間磨牙，未有遵從醫囑製作咬合板，竟自行上網購買矽膠材料嘗試自製牙套。（facebook@Cotton Dental Clinic คลินิกทันตกรรมคอตตอน）

不料材料在口中迅速硬化，緊緊卡住整排牙齒與上顎，男子折騰8小時仍無法拔除。（facebook@Cotton Dental Clinic คลินิกทันตกรรมคอตตอน）

泰男自製牙牙套卡死 無法說話遞手機求救

泰國牙科診所「Cotton Dental Clinic」日前在社交平台分享了1宗罕見病例。帖文指出，1名男子無法說話，只遞出手機讓醫護人員查看，上面寫着：「請幫我把牙齒上的矽膠拆下來，現在裡面有白色硬物卡死，完全沒辦法說話或正常吃東西。」診所問診後得知，男子有睡覺磨牙的問題，先前負責牙齒矯正的牙醫曾建議製作咬合板，然而男子因個人因素未有覆診，隨後決定自行在網上購買矽膠材料親自動手製作。

男子因個人因素未有覆診，隨後決定自行在網上購買矽膠材料親自動手製作。（facebook@Cotton Dental Clinic คลินิกทันตกรรมคอตตอน）

含溫水徒手摳拔8小時無果

男子將買來的材料放入口內後，矽膠迅速硬化並緊緊包裹住整排牙齒，根本無法拔除。男子由前晚10時開始嘗試含溫水及用手扣拔，折騰至翌日清晨6時仍未能拆除，直至中午才決定前往診所求助。從診所公開的照片可見，患者戴有固定矯齒器，牙齒周圍及上顎部分位置覆蓋着白色材料，從正面看，嘴巴仍能張開，但材料明顯佔據口腔空間。

拆除後，原本被覆蓋的口腔組織出現發紅，診所指與受壓及刺激有關。（facebook@Cotton Dental Clinic คลินิกทันตกรรมคอตตอน）

接診醫生發現材料堅硬而有黏韌性，難以移除，嘗試多種工具後，才將材料全部清除，過程花費約2小時。拆除後，原本被覆蓋的口腔組織出現發紅，診所指與受壓及刺激有關。診所亦提醒，有磨牙或其他口腔問題應先向牙醫求診，不宜自行購入材料在家製作牙科裝置。