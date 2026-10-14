衣服油漬怎麼洗？專家教3步瓦解油斑　警告3大NG動作：亂洗恐毀衫

用餐時不小心將醬汁或油脂潑濺到衣服上，是許多人都有過的崩潰經驗。不少民眾習慣在回家後直接將沾有油污的衣物丟進洗衣機清洗，但等衣服晾乾後，卻發現衣物上依然殘留著明顯的油漬。



對此，日本知名連鎖服飾店老闆中谷駿志指出，一般洗衣液主要是針對汗水等水溶性髒汙設計，對油脂的分解力有限，且自來水溫度普遍較低（約15至20度），會導致動植物油脂在布料上快速凝固並緊緊抓附於纖維中，單靠洗衣機無法徹底清除。

示意圖（AI生成圖片）

根據日媒「grape」報導，想要輕鬆瓦解頑固油漬，中谷駿志建議可以使用「洗潔精等中性洗劑」和「40至50度的溫熱水」，並搭配三個簡單的步驟：

步驟一：在「衣物完全乾燥」的狀態下，將少量洗潔精直接塗抹於油漬處，若衣服先碰水，水分反而會形成屏障阻隔洗劑滲透。

步驟二：在衣物背面墊上乾毛巾或廚房紙巾，使用舊牙刷或手指由上往下「輕輕敲打」，將油污轉移至下方的紙巾上，切記不可用力搓洗以防布料起毛球。

步驟三：用40至50度的溫熱水仔細沖洗，利用溫度融化油脂防止其再次冷卻凝固，最後再將衣物放入洗衣機，按照日常程序洗滌即可。



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除了正確的去油步驟外，中谷駿志也特別提醒，有「3大致命NG行為」千萬別做，否則衣服反而會越洗愈髒：

1、拿濕紙巾大力擦拭：許多人習慣拿濕毛巾或濕紙巾猛搓汙漬，這反而會把油脂推向纖維更深處，甚至擴大汙染面積，正確做法是用乾紙巾輕壓吸附表層油脂

2、高溫烘乾、使用熨斗：省略洗碗精和溫熱水拍打的過程，直接隨意沾濕衣物後烘乾，反而會加速油脂的氧化反應，導致衣服更難洗乾淨。

3、將沾有油漬的衣物放置過久：會讓原本能洗掉的髒汙變為極難處理的永久性黃垢，因此及時處理才是保全衣物的關鍵。



中谷駿志表示，即使是已經放置一段時間、稍微發生氧化且相當頑固的陳年油斑，採用這套「中性洗劑+溫水敲打」的方法後，雖然無法百分之百完全消失，但也能將痕跡淡化至肉眼幾乎無法察覺的程度。

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